一件採購舞弊 企業平均損失300萬元

近年屢傳知名企業發生採購舞弊事件，多肇因於公司高階經理人利用採購的機會收受回扣，根據台灣舞弊防治與鑑識協會統計，採購舞弊被發現的時間平均約為18個月，每件採購舞弊帶給企業的平均損失約300萬元，屬企業營運高風險事項。

今年因新冠肺炎疫情影響，也有許多採購以時效或原物料供應無法預期為由，省略企業既有之程序進行採購，恐衍生更多的舞弊空間。

台灣舞弊防治與鑑識協會和安永聯合會計師事務所22日攜手舉辦第20屆圓桌論壇，主題為「採購舞弊態樣實例探討」，透過實際案例分享，協助企業了解舞弊態樣與手法，及早發現舞弊紅旗，有效預防舞弊發生。

台灣舞弊防治與鑑識協會理事長馬秀如表示，舞弊分為侵佔資產、貪腐及財報不實三類，採購舞弊是放在貪腐項下，它的態樣可能有利益衝突、賄賂等。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師朱家德表示，企業常見的採購舞弊類型為賄賂、送禮、回扣、拆單分次採購、洩漏標案資料、圍標與綁標等，企業需留意每個採購從供應商遴選、申購、交貨、到付款的環節，隱藏著各種的紅旗警訊。

企業若在採購流程中，出現如供應商背景的公開資訊有限、出現關係人交易等，或者採購比重集中於單一廠商，採購內容有密集或重覆情形、價格偏低或過高、提早驗收或驗收結果異常等其他異常跡象，都是採購舞弊的紅旗警訊，需特別注意。

朱家德提醒，判斷採購舞弊的數據分析指標有很多，例如系統出現大量使用或重覆使用的一次性供應商以躲避供應商建檔、供應商評鑑及比價的流程異常，即需要讓公司提高警覺。至於企業應如何降低採購舞弊風險，建議可採用完善的職責分工和核決權限、供應商盡職調查程序、採購申請的審查、驗收及付款程序等內部控制，期望能夠藉此降低企業因此造成的損失，維護努力經營成果。