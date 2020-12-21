預備旅遊泡泡！國壽與東南推網路旅險投保

從規畫旅遊行程、住宿到投保旅平險，一站購足。國泰人壽21日宣布，創保險業先例，第一家保險公司與旅行業者合作，在東南旅行社網頁上推出國壽旅平險投保功能，無論國內或國外旅遊，3分鐘可完成投保，訴求可減少客戶填寫基本資料時間、系統無縫界接及套裝行程免燒腦。

國泰人壽指出，2019年12月國壽申請金融監理沙盒，與易遊網進行API界接，實驗易遊網會員可直接在網站上規劃行程、並完成投保國壽旅平險的投保，實驗期間已在本月4日結束，仍在溝通法規相關開放。

這次國壽與東南旅行社合作的方式，則是金管會在2020年6月30日開放保險業辦理電子商務，可與異業結盟，最大的差異在於網路投保旅平險的保戶，必須是保險公司的網投會員，不能只用異業會員身份投保，也就是說東南旅行社的會員或客戶，仍是要註冊國壽會員，才能完成投保。

但國壽強調，這次合作已是金管會開放後，首家保險公司完成異業網站結盟，東南旅行社的網頁上，直接開闢旅平險投保專區，這是兩家公司IT人員設計及測試多時的成果。

雙方合作共有三大特色，第一是客戶若已是國壽會員，只要輸入身份證字號，許多基本資料可直接匯入，減少客戶填寫時間；第二是API界接行保費試算、核保、通報等相關流程，大幅縮短作業時間，客戶也不用在規劃完所有旅行行程後，還要另外去其他網站或用手機、臨櫃等方式投保旅平險。

第三是國內設計最高300萬元意外身故或失能保額，另有30萬元意外醫療保障；國外部分雖仍無法出國遊玩，但商務旅客與留學生亦有最長180天旅平險，保額可選600萬或1,200萬元（附10％意外醫療保障），且國外部分，特別針對國人常去的亞洲12國，附加國壽獨有的海外醫療專機條款，即必要時有醫療專機後送回國接受治療，基本套裝保障，保戶不用再燒腦選擇。

國壽表示，目前國人多是國內旅遊，投保旅平險意識有提升，如今年第三季因中秋、國慶連假多，第三季國內投保旅平險亦比去年同期成長230％，未來若國外旅遊泡泡開通或邊境管制解除，相信投保率亦會提高，所以現在是預作準備。