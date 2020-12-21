殘火變瘋火！旭富狂燒1日又爆炸 禍首是…

旭富製藥20日大火延燒附近4工廠，原本消防於凌晨已掌控火勢，21日僅需處理殘火，不料下午12時許又再度爆炸，黃色煙霧直噴上天，所幸並無傷亡，消防趕緊於現場進行處理， 對此消防局懷疑滅火廠房金屬鈉化學溶劑原料破裂流出，引發爆炸。

旭富製藥20日大火導致自家員工1死1傷，主要火勢已於21日清晨掌控並處理完殘火，僅剩桃園紙廠及鴻利紡織廠殘火尚未處理完畢，消防隊21日在現場進行作業時，旭富製藥廠又再度發生巨響，「碰」的一聲讓四周民眾都嚇壞了，接著一大坨黃色煙處衝上天際，消防趕緊前往該處處理，詳細爆炸原因仍須調查。

（中時 姜霏）

旭富製藥桃園廠區20 日發生火警，火勢一發不可收拾，更延燒到鄰近5間公司，旭富發言人楊文禎表示，相關化學溶劑溢流至廠區水溝造成火苗亂竄，加上風勢助長是火勢無法即時撲滅原因。

旭富今天召開重大訊息記者會，楊文禎表示，20日雖是星期日並沒有從事生產活動，但仍有部分19日生產的後續收尾動作，以及使用過化學溶劑處理，因此還是有安排少數同仁進行相關工廠作業，但中午12時舊廠區突發生爆炸起火，因為現場有相關化學溶劑，部份溢流到廠區水溝，加上海邊強風助長，使得原本公司布建的水線無法抑制火勢。

楊文禎表示，一名菲律賓籍同仁處理溶劑回收，遭到90%灼傷，今天凌晨不治，而另一受傷同仁已經回家休養，對於往生同仁，已經透過菲律賓駐台代表處通知家屬，一定會盡最大能力撫卹。

楊文禎指出，這名菲律賓員工在處理回收溶劑作業，應該很簡單，所以讓他一個人作業，但不知為何引發火災，將配合消防隊調查。

楊文禎說，公司在現場操作都有標準作業程序、安全防護措施，公司都有互助同仁，也有迅速成立緊急應變小組、架設防火線，但因部份溶劑流到水溝，無法在第一時間抑制火勢，後來雖然消防隊緊急處理，但溶劑順著水溝外流，又遭遇強力風勢，才造成這次重大損失。

桃園市消防局派出大批警義消人員到場灌救，火勢持續到今天凌晨才獲得控制，波及桃園紙廠、東陽精機、國晟工業、鴻利針織及廣倫潔環保等5工廠，損失慘重。

（中央社）

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