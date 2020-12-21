旭富1灼傷移工不治 明年首季6億訂單取消

桃園市蘆竹區旭富製藥昨（20）日傳大火，波及到一旁桃園紙廠、東陽精機、國晟工業及鴻利針織等4間工廠。旭富製藥財務經理楊文禎今（21）日上午於記者會中表示，30歲菲籍移工全身灼傷面積逾90％，不幸今晨5時32分宣告不治，目前菲律賓駐台代表所已連繫家屬；另一名灼傷員工則狀況良好，已返家休養。

桃園市消防局第三大隊長殷明坤表示，菲籍移工昨日救出時仍有意識，但是燒燙傷面積過大，容易引起感染，今晨5時32分接到菲男宣告不治的相關訊息。

旭富製藥財務經理楊文禎21日召開重大訊息記者會，表示昨日旭富為休假日，但有安排少數同仁進行週六生產收尾工作，使用過的化學溶劑正在處理時發生爆炸起火，且因海邊的強風讓火勢助長，因此大火不斷延燒。

另楊文禎說，菲律賓外籍的操作人員，因為遭受90％灼傷，今晨不幸過世，而廠區則幾乎損毀，已全面取消客戶訂單，初估明年第1季有6億的訂單受到影響。

據悉，旭富大火一發不可收拾，不但ABCD製程區和室外儲槽全面燃燒，燃燒面積達1萬0,817平方公尺，更一路波及4間廠房，緊鄰的桃園紙廠首當其衝，紙類加速燃燒，1樓中後段紙類物品幾乎燒個精光，燃燒面積7,358平方公尺，災情慘烈，業者感嘆是成立近半世紀以來最嚴重的火災；東陽工業的辦公室也幾乎全毀，面積達8,370平方公尺。

從事黃銅金屬加工業的國晟工業，僅有燒到倉庫處約400平方公尺，但鐵皮廠房遭燒穿，業者擔憂若下雨，工廠設備可能不保。鴻利紡織廠雖然是4間公司最遠的一間，但因儲放大量易燃的布類，廠房付之一炬，燃燒面積達7,231平方公尺。

入夜後海湖天空仍一片通紅，空氣瀰漫惡臭，估計燃燒面積達3.4萬平方公尺，恐要21日中午才能撲滅惡火。旭富粗估火災損失新台幣8億元，但應可獲保險全額理賠。不過大部份生產線燒毀，估計重建期間至少需6個月。

（中時新聞網 蘇育宣 、中時、 姜霏）

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