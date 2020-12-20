旭富大火損失估8億以上 復工需6個月

製藥高獲利模範生旭富(4119)，20日大火，初步估計損失約8億元，而波及隔鄰4家廠商，損失尚在評估中，由於重建期間至少需6個月，在未來業績貢獻可延要到明年下半年才可望慢慢回復下，法人預估，旭富今年獲利將轉為虧損，21日股價跳空跌停幾乎已成定局。

前三季獲利6.39億元，EPS以8.2元躍居製藥股獲利王的旭富，此次大火初估損失至少8億元估算，今年營運將呈現虧轉盈，儘管可望獲得理賠，但因還須賠償隔鄰4家廠商，加上復工期至少要6個月，如何因應未來營運，旭富將於21日上午7點對外說明。

旭富20日晚間公告指出，該公司中午12時，生產線因進行化學溶劑處理，不慎引發火災，雖然公司人員立即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制。初步預計可能損失包括:帳務財產損失粗估約8億元，另波及隔鄰4家廠商，此部分損失目前無法評估。

由旭富有投保，估計公司財產損失應可全額理賠，而波及隔鄰廠商可望獲得理賠金額是3千萬元。

此外，由於目前大部份生產線燒燬, 估計重建期間至少需6個月。

營運低調的旭富，除了2017年外，自2015年起年年獲利都大賺半個股本，該公司今年在新冠疫情風暴中，由於生產的羥氯奎寧原料藥一度被認為可以治療新冠肺炎，為此旭富不僅捐贈原料藥，也承諾會讓台灣有足夠的原料藥可使用，而被總統蔡英文稱為「製藥國家隊」，也讓該公司受到關注。

旭富今年除了第二季有羥氯奎寧用原料藥銷量大增外，主力產品抗癲癇、憂鬱症等原料藥出貨量今年成長力也相穩定，該公司前11月營收26.11億元，年成長率18.2%，前三季EPS8.04元，已賺贏去年全年的7.19元，法人原本看好旭富今年EPS將由9元起跳；不過，因火災損失慘重，生產線的重建期長達6個月以上，未來營運獲利將大受衝擊。

成立於1987年的旭富製藥，原為瑞士藥廠旭富(Siegfried)的台灣子公司，2001年三商行集團加碼取得逾8成持股，該公司專攻原料藥和中間體，該公司以以抗癲癇系列的原料藥及中間體(VA系列)聞名產業界，近年更因類風溼性關節炎用原料藥的出貨，帶動2015、2016年大賺半個股本以上，2017年因客戶庫存過高導致下單調整，而讓旭富當年度EPS縮水為2.41元。

旭富目前最受矚目的是開發出大麻二酚(CBD)，已經通過美國注冊文件。美國眾議院12月初通過大麻合法化法案，加上聯合國也承認大麻的醫療效用，也讓旭富明年展望備受關注，法人也給予「增加持股」評等，目標價147元，不過一場大火，也讓業績成長展望落空。

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