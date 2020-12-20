製藥股模範生旭富火警 損失待評估

年年都是製藥股高獲利模範生的旭富(4119)，20日驚傳火警，有兩名員工受傷，公司表示，目前財務損失還無法作評估與說明，法人認為，由於蘆竹廠房是公司營運總部，預期產線水電還需修復下，將衝擊21日股價。

營運低調的旭富，除了2017年外，自2015年起年年獲利都大賺半個股本，該公司今年在新冠疫情風暴中，由於生產的羥氯奎寧原料藥一度被認為可以治療新冠肺炎，為此旭富不僅捐贈原料藥，也承諾會讓台灣有足夠的原料藥可使用，而被總統蔡英文稱為「製藥國家隊」，也讓該公司受到關注。

旭富今年除了第二季有羥氯奎寧用原料藥銷量大增外，主力產品抗癲癇、憂鬱症等原料藥出貨量今年成長力也相穩定，該公司前11月營收26.11億元，年成長率18.2%，前三季EPS8.04元，已賺贏去年全年的7.19元，法人看好旭富今年EPS將由9元起跳。

成立於1987年的旭富製藥，原為瑞士藥廠旭富(Siegfried)的台灣子公司，2001年三商行集團加碼取得逾8成持股，該公司專攻原料藥和中間體，該公司以以抗癲癇系列的原料藥及中間體(VA系列)聞名產業界，近年更因類風溼性關節炎用原料藥的出貨，帶動2015、2016年大賺半個股本以上，2017年因客戶庫存過高導致下單調整，而讓旭富當年度EPS縮水為2.41元。

旭富目前最受矚目的是開發出大麻二酚(CBD)，已經通過美國注冊文件。美國眾議院12月初通過大麻合法化法案，加上聯合國也承認大麻的醫療效用，也讓旭富明年展望備受關注，法也給予「增加持股」評等，目標價147元。

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