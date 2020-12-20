12/20前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|12/21
|不動產仲介公會全聯會年終記者會
非洲電商市場說明會
經濟部公布11月外銷訂單
安永舉辦IPO記者會
行政院第11次全國科學技術會議開幕
|12/22
|IR Trust與凱基證券合辦2021全球產業投資論壇
第一太平戴維斯Savills年終記者會
協和發電廠更新改建計畫環評初審
|12/23
|直得科技上櫃轉上市掛牌交易
拉美市場產業鏈合作商機調查與企業交流會
上洋產業三菱重工空調新品發表
鈞興KY法說
友訊成juniper台灣代理商簽約記者會
央行公布11月五大銀行新承作放款
經濟部公布11月工業生產指數，批發、零售及餐飲業營業額
|12/24
|高力國際第四季商用不動產市場季報公布
永慶房產集團房市前瞻報告
現代財經論壇／「台商資金回流效益評估」論壇
央行公布11月金融情況
王道銀行發行認同卡記者會
主計總處公布11月失業率
勞動部公布最新無薪假統計
|12/25
|高雄資訊展開幕
觀光局公布11月國際旅客來台情況
央行公布11月消費者暨建築貸款餘額
台灣經濟研究院／11月分景氣動向調查報告
國際財經焦點
|12/21（一）
|歐元區12月消費者信心指數
|韓國12月生產者物價指數（PPI）
|12/22（二）
|英國第三季國內生產毛額（GPD）
|德國1月GfK消費者信心指數
|美國第三季國內生產毛額（GPD）、11月成屋銷售
|12/23（三）
|法國11月生產者物價指數（PPI）
|西班牙第三季國內生產毛額（GPD）
|義大利12月消費者信心指數
|美國11月個人收入支出、10月房價指數、12月密西根大學消費者信心指數、11月新屋銷售
|12/24（四）
|德國、瑞士、義大利、巴西休市
|美國11月耐久財訂單
|加拿大11月營建許可
|日本11月失業率、11月零售銷售
|12/25（五）
|聖誕節歐美休市
|日本11月新屋開工率
陸港澳焦點
|12/21(一)
|12月貸款市場報價利率（LPR）
|那斯達克指數成分股剔除4家中企正式生效
|12/24(四)
|11月Swift人民幣在全球支付中占比
|12/25(五)
|港股耶誕節休市
|12/27(日)
|11月規模以上工業企業利潤
台股一周焦點
|12/21(一)
|除息
|嘉威
|法說會
|四維航、東華、飛寶企業、商之器、浩鼎
|12/22(二)
|法說會
|巨路、寶徠、台硝
|12/23(三)
|法說會
|鳳凰、弘裕、誠研
|12/24(四)
|股東臨時會
|科定
|法說會
|全坤建、大成、大略-KY
|新股買賣
|威鋒電子
|12/25(五)
|股東臨時會
|金穎生技、宏捷科
|法說會
|達新、上曜、東森；亞翔
|新股買賣
|上洋、智聯服務