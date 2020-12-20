12/20前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

12/21 不動產仲介公會全聯會年終記者會

非洲電商市場說明會

經濟部公布11月外銷訂單

安永舉辦IPO記者會

行政院第11次全國科學技術會議開幕
12/22 IR Trust與凱基證券合辦2021全球產業投資論壇

第一太平戴維斯Savills年終記者會

協和發電廠更新改建計畫環評初審
12/23 直得科技上櫃轉上市掛牌交易

拉美市場產業鏈合作商機調查與企業交流會

上洋產業三菱重工空調新品發表

鈞興KY法說

友訊成juniper台灣代理商簽約記者會

央行公布11月五大銀行新承作放款

經濟部公布11月工業生產指數，批發、零售及餐飲業營業額
12/24 高力國際第四季商用不動產市場季報公布

永慶房產集團房市前瞻報告

現代財經論壇／「台商資金回流效益評估」論壇

央行公布11月金融情況

王道銀行發行認同卡記者會

主計總處公布11月失業率

勞動部公布最新無薪假統計
12/25 高雄資訊展開幕

觀光局公布11月國際旅客來台情況

央行公布11月消費者暨建築貸款餘額

台灣經濟研究院／11月分景氣動向調查報告

國際財經焦點

12/21（一） 歐元區12月消費者信心指數
韓國12月生產者物價指數（PPI）
12/22（二） 英國第三季國內生產毛額（GPD）
德國1月GfK消費者信心指數
美國第三季國內生產毛額（GPD）、11月成屋銷售
12/23（三） 法國11月生產者物價指數（PPI）
西班牙第三季國內生產毛額（GPD）
義大利12月消費者信心指數
美國11月個人收入支出、10月房價指數、12月密西根大學消費者信心指數、11月新屋銷售
12/24（四） 德國、瑞士、義大利、巴西休市
美國11月耐久財訂單
加拿大11月營建許可
日本11月失業率、11月零售銷售
12/25（五） 聖誕節歐美休市
日本11月新屋開工率

陸港澳焦點

12/21(一) 12月貸款市場報價利率（LPR）
那斯達克指數成分股剔除4家中企正式生效
12/24(四) 11月Swift人民幣在全球支付中占比
12/25(五) 港股耶誕節休市
12/27(日) 11月規模以上工業企業利潤

台股一周焦點

12/21(一) 除息 嘉威
法說會 四維航、東華、飛寶企業、商之器、浩鼎
12/22(二) 法說會 巨路、寶徠、台硝
12/23(三) 法說會 鳳凰、弘裕、誠研
12/24(四) 股東臨時會 科定
法說會 全坤建、大成、大略-KY
新股買賣 威鋒電子
12/25(五) 股東臨時會 金穎生技、宏捷科
法說會 達新、上曜、東森；亞翔
新股買賣 上洋、智聯服務
工商時報 數位編輯