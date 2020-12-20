11月外銷訂單挑戰新高 全年拚5千億美元

經濟部統計處明天將公布11月外銷訂單統計，受惠於消費型電子新品陸續推出將延續訂單力道，預期11月接單金額有望落在510至525億美元間，有機會挑戰新高紀錄。

下半年外銷接單暢旺，估計今年全年接單將衝刺5000億美元大關，年增逾4.8%。

統計處先前公布10月外銷訂單統計，金額為515.9億美元，年增9.1%，接單金額刷新高，也創連續8個月正成長。

經濟部統計處長黃于玲說，資通訊與電子產品是帶動外銷訂單金額成長的主力，預計將會持續走強。

她舉例，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情帶動宅經濟、遠距商機，像是筆電、平板電腦、伺服器、網通產品、顯示卡等需求暢旺，反映在資通訊產品10月外銷金額達170.3億美元，年增4.4%，刷新接單紀錄。

此外，隨著智慧手機、遊戲機等消費性電子新品陸續推出及規格升級，加上5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求拓展，讓IC設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體等相關供應鏈接單滿載，電子產品10 月訂單來到152.1億美元，年增17.5%，連9個月雙位數成長。

電子科技產業接單火紅，傳統產業也逐步復甦中，黃于玲分析，市場需求回溫，有利接單回升，從10月外銷訂單中就可一窺端倪。

例如，基本金屬受惠國際鋼價上漲，出口跟著轉好，年增11.5%；機械產品接到5G、半導體、自動化及醫療等相關產業設備訂單，年增13.2%；塑橡膠製品則是終端產品需求回溫，帶動原料接單成長，年增13.1%。

綜合以上產業概況，經濟部認為，電子動能持續成長，再加上傳統產業漸回神，產業兩大力道支撐下，11 月外銷訂單勢必寫下佳績，甚至有機會挑戰10月515.9億美元的新高地位。

不過，黃于玲表示，美中貿易戰未歇，國外疫情再次升溫，仍存有不確定性因素，必須審慎注意。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!