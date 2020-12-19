中捷綠線軸心斷裂疑陸製 新軸心改法製

台中捷運綠線試營運六天，因列車軸心斷裂停駛。台中市交通局、台中捷運公司要求重新訂製軸心，新軸心在法國製作，預計明年2月9日18輛列車安裝完畢，經審查通過後確認通車時程。

台中市政府原訂今（19） 日 通車，但11月16日開始的試營運卻因列車發生連結器軸心斷裂重大故障，試營運六天喊卡。台中市長盧秀燕日前鞠躬道歉，宣布通車典禮取消。市府成立「捷運故障審查委員會」。

事後有議員提出列車連結器軸心為中國製造，硬度不足。台中捷運董事長林志盈表示，川崎重工並未正面回應，僅說連結器為美國西屋制動（Wabtec）公司產品，西屋制動為國際性跨國公司，在歐、亞、美洲都有工廠。

林志盈表示，川崎重工原向西屋制動訂購自美國空運新軸心來台，但斷裂軸心的設計、材料製造、組裝等都可能有問題，擔心為同一批貨，要求重新訂製。

林志盈說，西屋制動已經確定新軸心為法國廠製造，新軸心交貨時將附上檢測報告，包含物理及化學測驗，說明耐用度、支撐力等，要求北捷負責經銷商的責任。

捷運綠線列車發生連結器軸心斷裂，實屬罕見事件，全台灣捷運系統逾20年從未發生過，林志盈表示，此軸心在台北、高雄捷運都未使用，雖川崎提出在中國、阿根廷有使用，且提出優化軸心設計，在軸心外加裝軸套，但對於設計、硬度都說不清楚，將要求川崎重工提出報告以及其他國家使用的檢測數據。

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