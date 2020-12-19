12/12-12/18國內外焦點：台積變相漲價

國內

晶圓代工產能全面吃緊，台積電先前雖宣布不跟進調漲報價，不過法人圈傳出，台積電將取消12吋晶圓的接單折讓……

據悉，行政院跨部會小組已就房地合一稅制改革研議，初步研議將短期持有定義由二年拉長為五年，趨於更嚴格……

想了12年終於付諸行動。富邦金控18日宣布將以每股新台幣13元、公開收購日盛金逾50％股權，最終目標是100％持股……

昔日「王不見王」的晶圓雙雄台積電榮譽董事長張忠謀、聯電榮譽董事長曹興誠，時隔20年破冰再度同台……

受國際鐵礦砂每公噸飆漲到每公噸160美元，加上日本編號H2廢鋼和美國貨櫃廢鋼原料對台報價大漲55～60美元衝擊，鋼筋廠原料成本高漲……

國外

美國財政部16日公布報告，新冠疫情導致貿易傾斜，美國與貿易夥伴的逆差擴大之下，越南及瑞士被列入匯率操縱國名單……

美國頻頻祭出紓困方案，聯準會又持續購債政策以支持經濟，加上新冠疫苗推出，市場對於美元避險資產的需求不斷減弱……

近日大型投資機構相繼投入加密通貨市場，就連貝萊德高層都預言比特幣將取代黃金，激勵比特幣價格屢創新高……

國際油價近日也展現強勢，國際報價基準的倫敦布蘭特每桶升破50美元，為3月以來首次站上此一整數大關……

花旗集團中國首席經濟學家劉利剛認為，未來仍將有大量海外資金追捧人民幣計價資產，預期到2021年底，人民幣兌美元匯價可望上漲10％……