塑化廠轉型切入特用化學、晶圓重生領域

強化收益結構，塑化專業廠中石化、東聯、三福化、晶呈科相繼轉型切入精細化工、特用化學、新興化學品（TMAHR）、晶圓重生及Micro LED領域，蓄勢升級衝刺。

其中，三福化新興化學品（TMAHR）約占18％。明年半導體客戶仍有先進製程在南科持續擴廠，相關顯影劑回收工程也有望繼續進行，並有新客戶拓展加盟。顯影劑（TMAH）回收廠擴建計畫預計月處理量倍增至1,200噸。

中石化年產9千噸的尼龍6工程塑料的橋頭廠落成啟用，並斥資13.8億元，向聚合廠展頌買下雲林斗六土地、廠房和尼龍粒設備，並增資展頌3億元，深化雙方合作。中石化還取得三晃台中大甲廠房、土地與設備，並將在頭份廠投入60億元設置精細化工園區，朝OPP（鄰苯基苯酚）特化品的下游產業鏈整合布局。

東聯持續發展EO（環氧乙烷）特化產品線，今年積極投入建築化學品、特殊日化洗劑產品、織染化學品與PU產業應用多元醇精細化學品等高值領域；林園廠新產能預計明年第一季建置完成。

特殊氣體廠晶呈今年跨入晶圓重生領域。竹南廠已完成第一條生產線，開始貢獻營收，月處理產能3萬片，接獲台、日、新加坡大廠訂單；規劃明年新增第二條生產線。晶呈另以自家專利的銅磁晶片技術，與交大合作共同開發Mini&Micro LED產品，正與合作夥伴對北美客戶進行產品送樣驗證階段，爭取明年出貨動能。