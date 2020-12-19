台塑集團國際結盟 佈局高階應用事業

各國極力刺激內需、產業升級投資，電子半導體、綠能、電動車、醫療等利基、高值化趨勢發展愈顯活絡。因應中美石化新產能大舉開出威脅、瞄準疫後產業商機，台塑集團祭出國際結盟策略，結盟美、日伙伴，合資佈局電子半導體、電解液、UV-LED、SHBC與風力發電等高階應用事業，不僅呼應台灣高值化政策趨勢，也為集團海外國際市場開拓，儲備新動能。

台塑與日商SUMCOTECHXIV、旭化成、大金工業、三井化學，合資佈局矽晶圓、彈性纖維、電子級氫氟酸及鋰電池電解液領域。其中，台塑大金精密化學、台塑三井精密化學已啟動擴產計畫，分別新增用於晶圓蝕刻及潔淨等用途的1.3萬噸電子級氫氟酸及3,500噸鋰電池電解液；完工後，總年產規模將達3.9萬噸、8,500噸。

此外，有鑑5G發展與普及化，且台灣半導體產業5奈米及3奈米先進製程所需，加上台塑具穩定丙烯來源，台塑與日本德山合資，在高雄林園興建年產3萬噸電子級IPA廠，預計2021年底量產，年產值約19.8億元。

台塑化與美商科騰合資的HSBC廠，因訴求點滴袋、鹽水袋、針筒、包膜等醫療級產品，產銷呈倍數成長，投產首年即獲利，今年營運獲利更有20％成長。與日本出光興業合資的HHCR廠，年產規劃4.38萬噸，初期2.4萬噸；應用於紙尿布、食品封裝外膜、電子產品保護外膜。目前還規劃與豐田集團合作，在麥寮建置風力發電機組。

台化與日本出光技術合作，利用麥寮石化原料生產聚碳酸酯樹脂（PC），並由台化與出光合資成立台化出光公司負責PC樹脂銷售，朝向生產高技術與高附加價值的產品方向前進。

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