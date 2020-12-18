台幣狂飆吃不消 工具機報價喊漲

新台幣匯率飆升、鋼鐵等原物料價格狂漲，工具機業終於受不了喊漲。其中，恩德率先自12月調高木工機報價5％，另上銀也釋出2021年第一季調漲傳動系統元件報價，而亞崴、程泰及東台等工具機廠在大陸市場訂單顯著回溫、需求蠢蠢欲動下，近期擬調漲報價。



18日新台幣兌美元匯率盤中一度升至28.12元，終場貶值4.8分以28.489元收盤。但今年新台幣匯率7～8％的升幅令工具機業者大呼吃不消，加上鋼鐵及銅等原物料行情走揚嚴重侵蝕獲利，各工具機業者為減緩匯率衝擊，除競相降低持有美元部位外，也準備調漲報價。



上銀因應鋼鐵等金屬原材料價格上漲，正評估明年第一季調漲滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件售價。亞崴財務經理兼發言人許宏賓18日出席法說會指出，亞崴11、12月接單強勁，大陸吳江廠一期廠明年產能滿載，美國、歐洲及亞洲訂單也回升，目前訂單能見度3～5個月，最壞的時間已過；但亞崴這波接單計價匯率為29.5元，因應新台幣匯率劇烈波動、鋼鐵等原物料行情上漲，考慮調漲工具機報價。



許宏賓指出，日本及台灣工具機產業分析師都預期，明年日本及台灣工具機景氣將大幅好轉，年成長三至四成，亞崴評估，客戶應可接受調整報價。程泰主管指出，程泰大陸訂單持續好轉，土耳其接單回升，又接獲澳洲大單，目前在手訂單回升至10億元，訂單能見度看到明年第一季。程泰目前接單計價匯率為28.5元，因應匯率升值等因素，近期打算調漲新接訂單報價至少3％。



東台集團大陸汽車等產業訂單回升，東台集團主管表示，東台報價隨個案狀況做調整，朝上調報價。恩德總經理黃逸嫺指出，後疫情，恩德台灣及大陸木工機接單持續成長，德國工具機廠訂單開始回升，在手訂單12億元，訂單能見度看到明年第一季，12月調漲台灣木工機售價5％。