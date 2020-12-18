汽車保養創新峰會論壇 擘劃新藍海

2020看見台灣汽車保養登峰造極之創新發展高峰論壇，由工商時報、台北市汽車保養商業同業公會、新北市汽車保養商業同業公會、全聯會各縣市汽車保養商業同業公會、社團法人新北市公共運輸協會、台灣空氣品質健康安全協會、宏誠動力科技、友筌科技實業（股）公司、聖和汽車（股）公司、卡爾世達集團合辦，12月18日在時報總部舉行，商發院商業發展與策略研究所所長黃兆仁擔任主持人，中華民國汽保公會全聯會理事長蔡見喜、台灣技職教育暨產業發展協會理事長黃靖雄受邀致詞。

中華民國汽保公會全聯會蔡見喜理事長表示，有使用車輛的人都可以感覺得到，地球需要減碳節能，所以配合政府因應全球環保的趨勢，他們都會要求各縣市同業公會，該如何利用創新科技，讓排煙可以減少，他強調關於空品管理方針，汽車業、汽車保養業都該尋求解決之道，特別是隨著車輛科技發展的進步與消費者行為的改變，治理移動車輛污染源排放，已成為當下科技應用的改進重點。

在政策輔導面，例如老車改善排煙，政府應可出一部分錢幫忙修理，以求能達到檢測標準；另外車主的身體健檢、固定式污染源的管制等，業者固然要配合執行，相關政策與配套，政府也應該讓車主知道。再者，翻轉及提升汽車保養業精準服務與創新的思維，帶動政策推行汽車智慧電動化、車輛安全與互聯網發展趨勢，都將成為汽車保養產業競爭力的發展重點，需產官學界共同努力。

針對最大的移動式空污柴油車的建議，台灣技職教育暨產業發展協會理事長黃靖雄說到，柴油車不便宜，要用未符檢測標準的理由來淘汰，不符實際，往往影響個人生計，建議可加裝濾煙器，國內的技術發展已走完標準測試，但因抗爭等原因又沒採用，他建議政府能夠採用，來解決這方面的問題。

除了對未來的願景，眼下汽機車保養的當務之急，主持人黃兆仁總結各方建言表示，故障診斷系統亟需建立，非故障系統方面如能配合大數據，線上線下整合後，建立一個時刻監測的平台系統，則台灣未來必能在汽機車保養維修轉型與環保議題上迎頭趕上。