台塑集團年終 拚3.5個月

新冠肺炎疫情重創全球經濟，也壓縮多數企業年終獎金水準。不過，台塑集團因適用新調整公式，無論企業虧損與否，員工至少有3個月的最低保障，相對當前普遍調查的1個多月，企業照顧待遇及誠意已羨煞旁人。

據悉，新冠疫情打擊，台塑集團上半年營運苦吞近200億元虧損；所幸下半年油價、石化行情加速復甦，以台塑四寶前11月自結獲利，對照公式粗算，台塑集團今年年終獎金已無法爭取到4個月，但有約近3個月水準。倘若12月油價延續高檔走堅態勢，台塑四寶獲利持穩貢獻，今年年終獎金或有機會推進至3.5個月水準。

台塑集團去年剛完成五年一次的年終獎金檢討協商，新制改為只要四大公司平均每股稅前淨利4.1元，年終就有4.5個月，之後每股獲利每增減1元，年終獎金跟著增減0.6個月。級距從3～6個月改為3～7個月；亦即最高上限為7個月、最低則保障3個月。

今年第四季布蘭特原油站上50美元，塑化報價漲勢放大，台塑四寶本業獲利有望展現明顯躍進表現，但因上半年新冠肺炎疫情衝擊國際油價、塑化行情暴跌，台塑四寶營運受阻，前三季獲利298.34億元，年減72.8％。

台塑集團去年年終獎金為4.94個月本薪＋每人2萬元大紅包。以今年前11月自結獲利推算，台塑四寶目前平均每股獲利還不到2元，年終獎金還不到3個月；因四寶12月獲利可望持穩增溫，粗估今年年終獎金約落在3.5個月上下。

台塑集團表示，目前年終獎金推測都並非確定數字，公司規定就是等到第四季財報出來才會去計算，亦即明年1月初公布2020年第四季及全年自結獲利時，方一併公布最終年終獎金計算結果。

台塑四寶工會代表指出，今年因疫情關係，公司經營比較辛苦，不過第4季營運持穩推進，且明年展望應會比較樂觀，還是期待總裁王文淵年底能給員工一個小確幸，讓工會能爭取加發紅包。