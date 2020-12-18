BMW衝向智慧移動新生活

科技發展改變未來汽車業生態，豪華汽車品牌中最先踏入純電領域的BMW i，透過電能、自動駕駛與車聯網科技，創造出更優異的用車生活體驗給駕駛和乘客。

BMW i與智慧駕駛策略產品經理張維軒指出，汽車產業隨著科技發展開始躍進至下一個階段，朝著A.C.E.S.（Automated Driving自動駕駛、Connectivity智慧互聯駕駛、Electrification電動科技、Services智慧共享服務）四大方向前進，BMW早在十年前就開始擘劃未來移動生活的願景。

自動駕駛：汽車要運行自動駕駛系統，車輛必須配備極大量電子元件，並整合大數據與AI學習技術，電子元件的開發與系統整合，成為自駕系統開發的一大課題。

智慧互聯駕駛：除能透過手機遠端確認車況、控制車輛，「V2X－Vehicle to Everything」概念將成為主流，車輛不僅能與車輛間交換資訊，還能與交通號誌、路況等進行連接與自駕技術相輔相成。此外，未來車輛也將朝向大量雲端技術發展，讓車子如同智慧型手機，透過網路進行車輛系統更新或追加功能。

電動科技：BMW在2009年便投入電動車研發，並於2013年時推出純電動車子品牌「i」，預估在2023年前全品牌至少有25款新能源車，其中包含13款純電車型。

智慧共享服務：結合共享與共乘概念，提供計程車、共享汽車、共享停車位、電動車充電站等交通行動服務。

共享服務的拓展也促使汽車廠合作，BMW在歐洲與對手賓士合作跨入共享經濟領域；另在台灣也不排除找優質夥伴推出最適合台灣的共享服務。