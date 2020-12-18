航空、旅遊業 開創疫後美麗風景

長榮航強攻貨運、類出國包機旅遊；湯桂禎旅行社轉型拚國旅，甩營運陰霾

長榮航空總經理孫嘉明、湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎17日參加「2021服務創新趨勢論壇」，與主持人王文華對談，兩人道出在疫情下如何應變突圍。

孫嘉明一開場就對主持人說「生日快樂」，引起全場鼓掌。王文華驚喜笑開懷指出，這顯示長榮航空已達到服務業的最高境界。孫嘉明接著說，今年初正準備迎接旅遊旺季，疫情隨即爆發，到目前為止旅客及航次僅有正常時10％，所幸貨運部分維持平穩。

緊接著與各部門檢視成本，在人事費用上，雖然同業已進行減薪，但孫嘉明回憶起與董事長林寶水商討後決定把人事精簡計畫拋在腦後，因為疫情發生不是員工的錯，在如此嚴峻環境下應保護員工的工作權。之後長榮航思考在剩10％航班時如何突圍，包括將客機拆除座椅改載貨、推出類出國包機旅遊等；今年11月，公司貨運收入創下開航以來最高紀錄。

湯桂禎則表示，台灣每年出國人次有1,700萬，一年出境旅遊（Outbound）可創造8,000億產值，至於入境旅遊（inbound）約4,000億，另國旅也有4,000億，今年因疫情邊境管制，公司積極轉型投入國旅，因為湯桂禎旅行社是星野集團代理，位於谷關的「虹夕諾雅溫泉渡假村」至今仍一房難求，他們努力將喜歡去日本體驗星野飯店的旅客引導至國旅市場。

此外，旅行社也把台灣從頭到尾翻一遍，找出特色餐廳與遊景點，另思考如何讓台灣發展成和日本旅遊一樣的情境，把每一特色鄉鎮包裝為主題旅遊產品，在疫情下創造出商機。王文華結語時表示，疫情讓航空業及旅遊業努力創新突圍，雖然傷口還在流血，但傷口癒合後將創造更美麗的風景。