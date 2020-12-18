看旺明年經濟 林伯豐：一定會比今年好

疫情何時緩解仍充滿不確定，工商協進會理事長林伯豐18日樂觀指出，明年經濟一定會比今年好！但是，在RCEP已經成型、CPTPP又未加入下，台商「沒有加速，而是已經外移了！」他因此提醒政府應更為積極的與主要貿易國簽署FTA。

明年經濟一定會比今年好，他說，主要是大家都已經習慣了疫情期間的運作模式，也從中找到商業營運的可操作方式。林伯豐是出席工商協進會舉辦的「捐血公益活動」後，接受媒體訪問時直言，明年台灣的經濟會好，台商在海外的成就與貢獻也不小。

他也因此提醒政府，要顧全台灣利益，不要因為外國的勢力、壓力，影響到台灣的經濟政策，特別是在RCEP超級經濟圈已成型的情勢下，台灣能不能加入CPTPP要看日本的態度。

林伯豐透露，目前日本方面主張必須100％符合日本的政策規範，才願意讓台灣參與CPTPP，那麼台灣就得要進口福島食品，但是日本並沒有把福島周邊的監控數據給台灣，「這讓人有點擔心。」

林伯豐指出，只要日本不讓台灣參與，台灣是沒有機會加入CPTPP，但是台灣如果態度改變是有機會加入RCEP的，但是「台灣的態度，不願意改變。」台商在這樣的情勢下「沒有加速，而是已經在外移了。」

而台商回台，他直言，主要是回來定居，且因疫情關係，是為享受健保制度回，很多商人的運作思維，是經濟利益在那裡就會往那裡去，很多商人是把經濟操作、公司利益放第一，國家利益當然也會放第一，但是不願涉及政治課題。