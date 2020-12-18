蔣爸回鍋中芯沒背叛台積？他曝：傷了台灣

前台積電營運長「蔣爸」蔣尚義回鍋中芯，引發同樣出身台積電的中芯聯合執行長梁孟松不滿，憤而閃辭。蔣、梁被視為台積電兩大「叛將」，如今又上演師徒內鬥戲碼；對此，媒體人李正皓認為，「蔣尚義沒有背叛台積電，但是傷害了台灣。」

蔣尚義證實將在明年元旦後出任中芯國際副董事長，他強調，再度回到中芯的關鍵，除了與中芯董事長周子學很熟，更關鍵的是，他對半導體還有很強烈的熱情；此外，對於外界形容他是台積電叛將，蔣尚義則喊冤「為什麼要把我講成這樣」，強調有權利追求自己的理想和事業目標。

媒體人李正皓在臉書發文指出，蔣尚義沒有背叛台積電，但傷害了台灣與世界上包含美國、日本、印度、澳洲等，與大陸對立面的自由民主國家，雖然任何人要在任何地方賺錢都是個人的自由，但台灣人要在大陸賺晶片與半導體的錢，情況就不一樣。

他表示，不論經濟實力或是軍事實力，背後的支撐都是科技，而半導體是一切科技應用的核心，這也就是為什麼美國在決定與大陸翻臉的第一時間，就定調要封殺大陸的半導體產業，「20世紀人類為石油打仗，21世紀人類為晶片打仗」。而美國商務部在封殺中芯國際時，理由也說的清清楚楚「中芯國際及子公司出口可能用於軍事用途，構成不可接受的風險」。

他說，「大陸半導體技術每進步一分，經濟與軍事實力就進步一分，對世界與台灣的威脅就增加一分，『這道理3歲小孩都懂，蔣尚義不懂？』」

李正皓強調，世界各國對於從事軍事相關機密的人才與技術都有限制出口的禁令，這個世代的戰爭是半導體技術的戰爭，他真心認為政府應該開始思考，如蔣尚義此類具有台灣半導體關鍵技術人才的管制與保護。

（中時新聞網 吳美觀）

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