北市影音公會理事長 林湘評連任

台北市影音節目製作商業同業公會16日舉行年度會員大會暨第九屆理監事選舉及年度晚宴，新任理監事由第八屆理事長、大朝機構董事長林湘評連任，將與新任理監事繼續為影視音產業服務。

林湘評表示，承蒙多位會員、影視音同業先進們的推舉，從2017年12月起接任台北市影音節目製作商業同業公會第八屆的理事長，如今即將屆滿三年任期。三年來也很感謝會員代表、理監事、志工的配合與支持，在這三年的時間裡，他們公會帶領業者參與世界各地的影視市場展，足跡踏至日本、韓國、香港、新加坡、中國、美國、法國、俄羅斯；他們發行了「2019-2020影視發展年鑑」，為影視產業的點滴留下記錄；為了台灣影視音產業的傳承，他們成立了「大專青年影視音發展委員會」，辦理了兩岸青年短片比賽、青年短片拍攝交流營，協助青年學子踏上影視這條路；而在疫情影響影視產業的2020，他們偕同會員代表與影視局展開公聽會，協助業者辦理紓困。未來三年也會繼續帶著公會往前邁進。

北市影音公會2020年成立了大專青年影視音發展委員會，積極為台灣影視相關科系學子尋找機會，前後辦理了「IM兩岸青年影展」及「影為愛青年短片拍攝交流營」，16日的年度晚宴中也結合了該兩項活動的頒獎典禮。

「IM兩岸青年影展」由台灣青年導演隨淑芬獲得兩岸首獎，而「影為愛青年短片拍攝交流營」此次在台東知本舉辦，由中國科技大學《始終不是我的》劇組獲得首獎。影音公會理事長林湘評表示，北市影音公會在新的一屆將會持續運作大專青年影視音發展委員會，提攜影視相關科系學子，為台灣的影視圈注入新血，展望未來。

台北市影音節目製作商業同業公會第九屆新任理事當選名單；大朝機構董事長林湘評（理事長）、東森新聞雲總經理陳安祥（常務理事）、群龍國際董事長吳高雄（常務理事）、天暢國際總經理古富翔、友松娛樂總經理陳財裕、和合佰納總經理趙家琪、成均國際負責人林寬、美亞娛樂董事長邱順清、光禹國際董事長字維新。

另外，監事當選名單為；皇嘉國際開發陳又嘉（常務監事）、樂到家國際娛樂郝柏翔、得利影視總經理楊愛麗。