不要浪費危機！服務業用創新迎2021

「企業唯有創新才能將疫情衝擊減至最低!」經濟部商業司司長李鎂17日出席工商時報主辦的「2021服務創新趨勢論壇」指出,面對疫情,企業必須靠創新才能增加客人對品牌辨識度和忠誠度。李鎂並提醒企業要留才,有好人才才能將疫情損害率降至最低。她強調,「創新、品牌、人才」是支持服務業永續發展的關鍵三元素。

新冠肺炎衝擊全球經濟活動並重創服務業,服務變革與創新將是後疫情時代企業存續與致勝關鍵。鑑此,工商時報於17日在台北晶華酒店主辦「2021服務創新趨勢論壇」,聚焦「突圍創新」、「品牌重塑」與「人才蛻變」三大主軸,邀請飯店、航空、觀光旅遊、電子商務與大型量販店等產業領袖,分享各企業因應疫情推出的創新服務,並探討如何快速提出新對策「以變應萬變」,提供各界參考。

工商時報社長陳國瑋表示,「2021服務創新趨勢論壇」延續本報主辦的「台灣服務業大評鑑」讓服務業更好的宗旨,他指出,受疫情衝擊,有人停擺、有人倒下,卻也有企業依舊蓬勃發展,關鍵就在「創新」。工商時報此次舉辦論壇,就是希望服務業與台灣防疫成就一樣,也能成為全球企業的標竿。

雲朗觀光集團總經理盛治仁在專題演講中表示,疫情持續擴散對經濟造成的衝擊包括:股市和經濟實質面的脫勾、失業率升高、各國政府的財政惡化,以及中產階級消費力萎縮。他指出,人民失業率愈來愈高,美國儲蓄率負成長,「大家都在吃老本」,各國政府未來一至二年財政不會好,他也同時提醒,「現在講『後疫情時代』其實太過樂觀」。

盛治仁舉雲朗觀光因應疫情採取的對策指出,第一階段「對內」試辦居家上班、勸說同仁勿出國、建立旅遊史/同居親友病史資料。第二階段則是「因應社會需求」提出創新方案如與凱撒、老爺飯店發行聯合通用券,又例如推出淡水河郵輪專案。第三階段則是「對外」,各館因地制宜舉辦淨潭、公園、巷弄工作,協助鄰里長防疫,照顧獨居老人與弱勢家庭,還有協助學校營養午餐等。盛治仁表示,雲朗規畫推出的方案,多數不是從財務角度思考,「而是讓業務團隊有共同努力的目標與方向」,但結果都很正面。

「不要浪費危機!」盛治仁最後引用英國首相邱吉爾的名言「Never let a good crisis go to waste.」他指出,企業經營除要超前部署、居安思危,面對危機時要保持正面迎戰的積極態度,「做值得做的事,做自己相信的事」,同時要「行善、利他」。他強調,危機處理得宜,企業體質將更強大。