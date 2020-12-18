紡織產業明星股：力麗、南六、儒鴻

紡織族群延續第三季產業景氣回溫，營運已走過上半年的低迷，開始有不錯的業績表現；進入第四季，無論是上游的遠東新、福懋在各有題材下，已獲市場肯定第四季，甚或明年的成長性；中游紗線廠力麗、南六等有新產品打入蘋果供應鏈、防疫產品新產能增加入、及下游成衣代工廠儒鴻、聚陽遞延訂單恢復、品牌客戶回流。這些廠家對未來的營運，都持比較正面的看法。

新冠肺炎發生至今，國內的紡織供應鏈，已逐漸從谷底走出來，不論是上、中、下游，下半年的營運表現預期都會優於上半年。

若要找出未來國內紡纖廠，到底那些企業的營運較快恢復？甚至超前；市場認為，目前下游的成衣代工廠的營運恢復狀況較被法人看好，而聚酯、加工絲等紡織供應鏈上中游產業，景氣可能還需一段時間休養才能全面復原；不過，在全球服飾消費正逐步增溫，加上電商市場蓬勃發展，國內紡纖廠，新舊客戶增加，第四季營運樂觀；明年開始，恢復力道可望逐步轉強。

力麗 切入電子級產品

力麗（1444）捷報頻傳！持續推動環保源液染色纖維Ecoya、環保再生聚酯切入科技、 3C產品應用領域，下半年成果逐漸顯現，提供蘋果智慧型揚聲器HomePod最外層使用、也獲Google的家庭智慧音箱二代Nest mini採用、RePET環保纖維布，更被H&M等大廠的採用。今年下半年，又拿下蘋果iPhone充電傳輸線外層覆材訂單；成立「電子事業部」，持續研發創新的環保紡纖材質，未來將強攻3C大廠，目前除蘋果外，包括知名科技大廠等都有接觸，預期在高值化產品比例增加下，營業毛利率、營益率都可持續提升。

南六 不織布商機大爆發

南六（6504）加速布建不織布產業一條龍生產；全球疫情未歇，為滿足口罩、防護衣布的生產訂單，下半年陸續添加生產設備、擴充產能。已取得美國FDA核准、品質認證，現正與進口商完成相關進出口程序，年底進行出口測試，明年會是爆發年。口罩及防疫產品出貨量大增，南六下半年營運持續走在高峰，營收獲利的成長幅度都在5成以上，市場預期，產能及設備不斷提升增加，整體營運環境正向，第四季到明年上半年的訂單無虞。

儒鴻 訂單已到明年上半年

儒鴻（1476）機能布料營占達三成，無論是疫情期間，或後疫情時代，預期居家工作、居家運動休閒等成衣，將可成為領導服飾消費市場的主流，儒鴻機能性布料一向是配合品牌服飾廠的需求，能快速、彈性配合客戶需求，因此，從今年下半年開始訂單不缺。第四季訂單能見度可看到成長，且運動時尚防疫口罩、防護衣等產品也會在第四季陸續推出，預期下半年表現會優於上半年，下半年營運將呈「季季增」。隨著品牌客戶狀況好轉、通路客戶需求持穩，訂單能見度也轉佳，已經看到明年第二季有大單，明年上半年可望較前年同期、疫情爆發前，呈雙位數成長。