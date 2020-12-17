投保中心提訴訟 北院判准林郭文艷解任董事

投保中心針對大同公司6月間股東常會逕自認定部分股東無表決權，對前董事長林郭文艷提起解任董事職務訴訟。台北地方法院今天判決林郭文艷擔任大同公司之董事職務應予解任。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心今年7月初以林郭文艷執行董事職務有違反法令的重大事項，顯有不適任董事的情事，對大同股份有限公司及林郭文艷提起解任董事職務訴訟。

北院審理後認為，大同公司股東鄭文逸等取得的股份資金來源是否為陸資，應待主管機關或法院認定。林郭文艷雖擔任股東會主席但不具調查能力也無認定權限，卻自行認定鄭文逸等股東取得股票中10%為陸資，而刪除該股東之表決權，應已違法。

北院表示，在沒有法令及章程限制情形下，林郭文艷即刪除表決權，導致大同公司自今年7月2日起列為全額交割股等、暫停融資融卷交易、不得自辦股務、經濟部准許欣同投資顧問有限公司及新大同投資顧問有限公司召集臨時股東會，確實降低大同公司商譽、影響大同公司交易市場、再次支出股東會成本費用等，造成大同公司莫大損害。

另外，林郭文艷丈夫林蔚山於民國107年2月1日請辭大同公司董事長職位，自該日起林郭文艷即接任實收資本總額達234億元的百年企業大同公司董事兼董事長，理應知悉公司治理精神、懂得尊重股東權利，更能做出正確合理判斷，但林郭文艷逕自刪除表決權，再以律師出具予大同公司的法律意見書作為合理化自身不當行為屏障，藉此脫免責任，顯已不適再擔任董事主掌大同公司經營。

北院指出，台灣股東會狀況甚多，曾發生股東會現場停電等狀況，林郭文艷本次刪除股東表決權的行為再次凸顯台灣股東會亂象，若法院未依法將其解任，成為其他經營者模仿對象，其他公司經營者將有恃無恐繼續於股東會上設置不當障礙，不利於台灣公司治理的法制發展。法院通盤考量後，認為林郭文艷繼續擔任大同公司董事，將使大同公司及股東受有重大損害，顯不適再擔任董事。

另外，本件無企業併購法第27條之適用，而林郭文艷裁示認王光祥等5群組共同取得大同公司43.33%股份違反企併法第27條規定，而無法行使表決權、選舉權的執行業務行為，已違反公司法第179條第1項規定、大同公司章程、公司治理實務守則等非屬投保法第10條之1第1項所謂違反法令、章程。

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