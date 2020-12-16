賓士首款頂級休旅車 沒個「千萬」別買

沒個「千萬」，「千萬」別買！不只強打年輕市場， 台灣賓士逆勢「向上」拓展，直攻金字塔頂端客群，今日推出 Maybach 首款頂級豪華休旅車 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC，專為層峰人士打造的品味首選，建議售價999萬元起。

賓士兩大子品牌 Mercedes-AMG 及 Mercedes-Maybach，積極以獨立子品牌的策略，分別強勢攻佔豪華性能車及頂級車市場，除更加彰顯不同產品的定位外，對於鞏固豪華汽車龍頭的地位亦有所助益。

專攻頂級車市場的 Mercedes-Maybach，自 2015 年起上市的 Mercedes-Maybach S-Class，全球累積銷售超過 6 萬台，台灣也有近 300 台的銷售佳績，持續展現 Mercedes-Maybach 品牌所詮釋的「至臻豪華」，以細膩的工法打造，展現出無與倫比的頂級奢華，更成為 Mercedes-Benz 與其他豪華品牌的分水嶺。

過去十年，休旅車獲得全球消費者擁戴，其市占率倍增，2010 年時全球只有 3,500 萬輛休旅車，10 年後的今天，已超過 2 億輛休旅車在全球市場，不僅平價品牌推出琳瑯滿目的休旅車搶市，許多豪華品牌及超豪華品牌亦相繼推出休旅車款，搶攻這塊兵家必爭的大餅，如賓利 Bentayga、勞斯萊斯 Cullinan 等車款。

因應全球休旅風潮及層峰買家對於全新型態「頂級」的追求，Mercedes-Maybach 推出品牌首款頂級休旅之作 GLS 600 4MATIC，將精緻奢華的品牌理念體現於每寸設計及每個零件，強調職人工匠精神，光雙色烤漆就要耗時兩個專職工匠近一週的時間才能完成；內裝採用 Napa 皮革包覆，加上頂級音響柏林之聲 Burmester 營造出奢華氛圍，讓乘客有著名流般的禮遇，化身為陸地上的豪華遊艇。

(中時 黃琮淵)