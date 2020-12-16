聲寶、三洋電及禾聯碩拚今年營收均成長

家電業11月及前11月合併營收漲跌互見，聲寶、三洋電及禾聯碩三家公司11月及前11月營收均傳捷報，今年拚營收、獲利均優於去年。艾美特-KY及大同兩公司11月及前11合併營收雙雙衰退。

東元11月合併營收持平，前11月合併營收跌幅縮至6.94％。東元主管表示，東元家電、工程及馬達營收均成長，11月合併營收39.28億元，與去年同期相比持平。前十一月合併營收406.96億元，年減6.94％，主因是歐美等海外市場對大小馬達等重電需求，受疫情影響，加上新台幣匯率升值，造成海外市場營收折合新台幣減少。全年營收雖可能比去年同期衰退，力保獲利要優於去年。

大同表示，大同莊園一期住宅去年第四季陸續完工交屋且認列營收，才出現今年11月合併營收26.24億元，年減37.8％；前11月合併營收291.0億元，年減7.83％。

艾美特雙11購物節大陸銷售人民幣8,823萬元，比去年同檔期成長72％，尤其前三天銷售4,022萬元，年增幅高達476％。可惜今年大陸北方氣候異常，尚未變冷，對電暖器需求不如預期熱絡，11月合併營收4.34億元，年減32.61％；前11月合併營收83.88億元，年減12.58％。艾美特表示，今年營運目標是不要虧損。

聲寶11月合併營收5.3億元，年增5.06％；前十一月合併營收70.55億元，年成長7.84％。聲寶主管指出，聲寶11月下旬發表變頻空調、冰箱、洗衣機、空氣清淨機、除濕機，以及廚房小家電等全系列產品，除微型空調搭寵物床搶攻寵物市場，要明年元月上市外，今年所有新品上市前，都提前在經銷商、3C及量販通路先鋪貨。加上冬季空調販賣提前鋪路，冰箱年成長11％，內銷業績增長，彌補外銷衰退部分，第四季內銷衝兩位數成長，今年整體業績比去年成長。

三洋電11月合併營收3.32億元，年微增1.16％；前十一月合併營收50.69億元，年成長5.84％。三洋電主管表示，三洋電原本預估今年整體銷售業績與去年持平，今年天氣爆熱，空調熱賣，帶動冰箱及洗衣機等大型白色家電銷售增長，去年11月基期低，今年11月營收成長，今年整體業績比去年同期個位數成長。

禾聯碩11月營收3.88億元，年增0.5％；前十一月營收55.99億元，年增4.58％。禾聯碩主管表示，禾聯碩今年營運要比去年成長。

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