高雄人的回憶… 走過25年 美奇萊影城熄燈

北高雄唯一首輪戲院「美奇萊影城」，傳出熄燈號已久，業者15日在官網證實，「因租約到期與承租公司多次溝通，並未能達到共識，美奇萊影城於12月31日為最後營業日」，感謝這25年來一路相伴。消息一出令不少高雄人直呼惋惜，成了時代的眼淚。

據了解，美奇萊影城地主為南和興產，今年4月就傳出地主將收回售地，負責經營的「喜樂時代」對外指稱是純屬網路傳言，仍在與地主洽談續租問題。

但今年下半年，又有消息指地主不願續租，影城才對外回應「仍與地主洽談續約中，如果無法續約，會結束營業」，並在結束營業前的2至3周公告。

美奇萊座落在高醫正對面、十全路上，數位版全票250元、會員價僅190元，被網友認為CP值很高，加上別於一般電影院，可以帶雞排等味道較重的食物，也成了不少人看電影的首選。

網友到影城粉專留言，言語之中滿是不捨， 「燥咖要收了」、「學生時代的回憶地點又要少一個了」、「打從坎城時期，就每個月都會看一部以上的電影，這實在是很突然」。

美奇萊影城為北高雄碩果僅存一家首輪電影院，其他電影院都分布在南高雄，包括威秀、喜滿客、國賓、MLD、in89、奧斯卡等。

北高雄未來幾年則有義享天地威秀、岡山秀泰等進駐。

（中國時報 柯宗緯 、高雄）