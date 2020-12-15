長榮獲2新船 投入美東及美西線航運

長榮海運（2603）在15日共有兩艘1.2萬TEU級F型貨櫃輪「長永輪」及「長至輪」同時交船，分別投入運價維持在高檔的北美航線，對求艙若渴的客戶而言，猶如一場及時雨。

長榮海運表示，「長永輪」（Ever Forever）由韓國三星重工建造，「長至輪」（Ever Far）由日本今治造船廠建造。

這兩艘嶄新的大型貨櫃輪隨即在監工團隊與船廠主管揮手祝福下順利啟航，58,000匹馬力的主機驅動船艉直徑將近十公尺的螺旋槳，激起巨大浪花，航向跨太平洋航線的裝貨港，投身國際物資疏運任務，為客戶提供更優質的航運服務。 「長永輪」投入長榮海運的亞洲-美國東岸（AUE）航線，彎靠廈門、高雄、香港、鹽田、巴拿馬箇朗貨櫃碼頭，及美國的薩凡納、紐約、諾福克、巴爾的摩等港口。

「長至輪」配置於華南-台灣-美國西岸（HTW）航線，服務範圍涵蓋高雄（後續航班靠泊台北港）、廈門、香港、鹽田、洛杉磯、奧克蘭等港口。

長榮海運在船隊規劃上進行超前布署，今年已經投入16艘全新貨櫃輪，包括7艘1.2萬TEU級F型船及9艘1,800 TEU級C型船。

目前尚未交付的新船訂單包括10艘2.4萬TEU級A型船，13艘1.2萬 TEU級F型船，14艘2,500 TEU級O型船，及16艘1,800 TEU級C型船，共計53艘，預計在2022年底前陸續交付。

長榮海運的F型貨櫃輪船體長度為334公尺，寬度48.4公尺，滿載吃水為15.5公尺，符合美國主要港口的水呎限制及作業規範。船身採用住艙與機艙分離的雙島型（Twin-Island）設計，可避免甲板上的貨櫃影響駕駛台視線，減少瞭望死角，增加貨物裝載空間；採用減碳船體線形設計來降低阻力，減少燃油消耗及溫室氣體排放；配備脫硫器、除氮氧化物設備、壓艙水處理器、全電動甲板機械、空氣密封式艉軸封、岸電系統等多項環保設施。

長榮海運在F型貨櫃輪的設計上導入「智能船舶系統」，並獲得相關船籍協會認可，讓岸端及船端隨時掌握全方位的操船資訊及機器運轉狀況，依據海上天候及海象規劃到達目的港的最佳航路，配合吃水狀況調整船舶縱傾角度，減少燃油消耗，進行最佳航行操作。

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