雙王世紀同框！曹興誠、張忠謀握手破冰

竹科15日舉辦40周年園慶並頒發「竹科40傑出頁獻成就獎」給台積電榮譽董事長張忠謀、聯電榮譽董事長曹興誠、宏碁創辦人施振榮、聯發科董事長蔡明介四人，過去王不見王的晶圓雙雄張忠謀、曹興誠時隔二十年再度同台，曹興誠上台致詞前、會後二度向張忠謀握手致意。

竹科40周年園慶，四位對竹科發展深具貢獻的科技業大老首度同台，最受矚目的張忠謀、曹興誠同台受獎，張忠謀拄著枴杖進場，他說，這幾天骨頭關結發炎，希望吃了消炎藥後就沒事。他在致詞中說了一個當年的小故事，台積電是在1987年才登記成立，在竹科廠商中算晚了，在動土的時候，苗豐強來看他，說要成立新公司，可是沒有土地，希望台積電割一塊地給他，張問他給你一塊地我有什麼好處，苗說你可以得到比競爭者聯電、華邦便宜的氣體。

苗後來又來看他，張忠謀問他是不是還想要這塊地，苗說他已經找到土地了，這次是要你來投資我們公司，你的競爭者都投資了，你不投資，你的東西就比華邦、聯電貴，引發現場哄堂大笑。

曹興誠較晚進場，他在受獎時上台致詞前走向張忠謀，並向握手致意，他致詞時表示，我退休十幾年，以為被忘記了！園區未來的發展，水和電是要重視的問題，新加坡和以色列這方面都很成功，不受枯水的影響，電只靠再生能源是不夠的。

曹興誠會後媒體問及和張忠謀致意時和張忠謀說了什麼，曹興誠說，互祝健康，兩個人其實沒有心結，也沒機會講到話，日後找時間，他會邀約張聚聚。他說，台積電能發展到今天的規模，非常不容易，他感到佩服。疫情期間，他留在家裡，也有機會環島旅行，才發現台灣有很多很美的地方。

晶圓雙雄再同框 同台領獎

新竹科學園區管理局15日於新竹喜來登，將頒發傑出成就貢獻獎給台積電創辦人張忠謀、宏碁電腦創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠、聯發科董事長蔡明介，張忠謀、曹興誠先後到場，曹興誠致詞前，也先與台上的張忠謀握手致意，成為全場關注焦點，張忠謀事後僅表示，雙方問好。

張忠謀、施振榮、曹興誠、蔡明介被視為科技4巨頭，昔日張與曹被稱為晶圓雙雄，且許久「王不見王」，15日兩人同場又同台，成為科技界關注的重點。張忠謀先拄著拐杖到場，他表示自己因關節炎，行動較為不便，希望吃了消炎藥後沒事。

曹興誠為第3個獲獎者，獲獎後、致詞前還特別先向張忠謀握手致意，張忠謀也立即起身回握，晶圓雙雄再度同框，也使在座者驚呼，成為全場焦點。

聯電榮譽董事長曹興誠（右一）上台致詞前，先與台積電創辦人張忠謀（右二）握手致意，張忠謀也立即起身回禮。圖／莊旻靜

張忠謀致詞時表示，土地對於廠商來說，特別是新創業的廠商尤為重要，他也舉當時台積電創業時期，聯華神通集團董事長苗豐強向他要地一事為例，凸顯土地的重要性。

曹興誠則指，未來水、電也成為科技發展的一大重點，他建議不妨可於台灣建立海水淡化廠，用以解決竹苗枯水時期竹科缺水問題，曹興誠也語重心長指出，雖然台灣主流看法是反核，但以長遠來看，再生能源仍難解決電力需求，核能有其重要性。

行政院副院長沈榮津也一一頒獎給張忠謀、施振榮、曹興誠、蔡明介等人，他也表示，台灣在半導體產業具有領先技術，現占有先機，也期望未來能持續領先。科技部長吳政忠則表示，雖有covid-19影響，不過竹科似乎未受波及，去年產值為2.6兆，今年1至10月已有2.44兆，尤其以半導體及電腦周邊成長最多。

（中時 莊旻靜）

宏碁電腦創辦人施振榮（左一）、台積電創辦人張忠謀（左二）、聯電榮譽董事長曹興誠（右二）、聯發科董事長蔡明介（右一）獲頒傑出成就貢獻獎，由行政院副院長沈榮津（中）頒獎。圖／莊旻靜

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