台菸酒獲利超標 年終上看4.4個月

台灣菸酒公司董事長丁彥哲14日受訪表示，今年稅前盈餘目標為78.03億元，而累計1～11月已達81.2億、提前達標，丁彥哲推估全年盈餘上看86億元，達超額盈餘10％高標，因此台菸酒員工今年年終獎金有望上看最高4.4個月，5,500名員工可望過個好年。

台菸酒14日舉行OMAR原桶強度單一麥芽威士忌「PX雪莉桶廖繼春紀念版」上市記者會。丁彥哲表示，今年疫情爆發，上半年台菸酒搶搭宅經濟，泡麵、保健食品銷售亮眼，而6月解封後報復性消費潮來臨，酒類商品業績暢旺；加上今年水果啤酒、威士忌產品分別在美國、歐洲熱銷、泡麵也順利通過清真認證、打入東南亞市場，外銷部分還算滿意。

丁彥哲強調，他對業績關注焦點不在營收，而是市占率及盈餘，在大環境衰退下，市占率還有上升代表有進步，從經營角度來看，盈餘高比營收高更具有意義。他說，明年台菸酒營運重點在市占率，菸品市場全面下滑，但只要維持市占率就能掌握一定盈餘；另在啤酒部分，市占率57％表現相當亮眼，國內競爭品牌市占率合計僅4成多，未來將固守基本盤，並透過行銷提升市占率，因此台啤不斷推出新產品如精釀啤酒，還有配合節慶的新包裝如耶誕台啤金牌等。

台菸酒主管也說，未來將針對蘭姆酒、琴酒、燒酒等產品重新設定市場定位，從過去中價位產品轉型為高品質、高價位，以符合市場趨勢、當酒品市場新寵兒，並提高獲利表現。在酒品市場台菸酒仍坐穩龍頭寶座，惟今年國際旅遊降溫，機場航廈營收受衝擊、約減少16億元，所幸國內市場支撐盈餘表現，仍超過預算目標。

2021年盈餘目標設定為68.8億元，丁彥哲說，明年預算報告尚未經立院審議，可能還會調整，而台菸酒盈餘主要動能來自菸品，惟菸品市場近年受大環境影響逐年萎縮，明年盈餘會跟著下降。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康）