大缺櫃 貨櫃船運周周漲

貨櫃船運市場缺櫃問題日益惡化，上周五（11日）上海航運交易所公布的數字顯示，歐洲線運價單周上漲24.2％，每箱（20呎櫃）運價2,948美元，每大箱（40呎櫃）約5,896美元，地中海航線上漲28.9％，每箱3,073美元，每大箱漲破6,000、至6,146美元。由於缺櫃問題估計在農曆年前無解，船公司已將每半個月調整一次的運價，自本周起改為每周調整，運價將持續飆高。

有航商指出，目前歐洲與地中海線運價已是歷史新高，歐洲線運價起漲時間晚，但漲得比美國線快很多。上周五美西線運價持平，每大箱3.948美元，美東線小漲2.2％，每大箱4,804美元，預計12月1日每大箱要加高1,000美元。

遠東到歐洲第四季以來運價漲得又急又猛，兩個半月上漲152.39％，對照今年4月下旬低點725美元，高低點就差了三倍。

遠東到歐洲航線航程9月起突破1,000美元，市況開始緊張，由於貨櫃奇缺無比、亞洲出口到歐洲運量暴增，加上英國港口塞港，歐洲線運價突襲，本周有望突破3,000美元。

遠東到美西、地中海航線同創高外，遠東到美東航線同樣大漲，每FEU（40呎櫃）上漲104美元，達4,804美元，直逼歷史高點。

由於市場前十大航商合計市占率已大於80％，產業集中度提高，運價第三季起大幅揚升後，各大型航商季獲利在2～5億美元之間，全球最大航商馬士基（Maersk）已將今年全年稅息折舊攤提前利潤（EBITDA）自75～80億美元提高到80～85億美元，同時也以員工今年過得太艱困理由，上周宣布發給包括1.1萬名船員在內的約8萬名員工，每人1,000美元聖誕紅包。

另歐洲線占長榮、陽明營運比重各為三成，因歐洲線長約比重低，幾乎都以現貨為主，漲價效益反應較美國線直接，長榮、陽明受惠大。

業者預估這波因港口壅塞、貨櫃短缺推升運價直直飆的行情將連貫到農曆年。