12/13前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

12/14 竹科四十周年園慶策略會議

國產署記者會

默克年終記者會
12/15 央行公布11月人民幣業務概況

達麗建設創世紀開工典禮

MIC產業論壇

晶彩科法說
12/16 勞動部公布最新無薪假統計

賦稅署記者會

台指期結算

中央研究院經濟研究所/2021年臺灣經濟情勢總展望

台綜院「2021年台灣及主要國家經濟展望」論壇

台灣機械工業公會機械雲成果發表暨開發者應用服務大會

台中市不動產公會展望2021年房市座談會

Readmoo 2020 年度閱讀報告

黑松法說會

世邦魏理仕公布第四季商用不動產市場季報

博智線上法說

高雄日月光K23廠啟用儀式

隆中網絡法說會
12/17 KPMG研討會

央行第四季理事會

工商時報服務創新論壇

台灣機械工業公會常務理監事會

台中廣三SOGO日式生鮮超市開幕

台灣房屋高雄記者會

禾聯集團2021年新品發表

台北市自主更新中山金澤100%落成記者會

嘉基法說

達興法說
12/18 中華經濟研究院/2021年經濟展望論壇

中鋼二號高爐開爐

台灣工具機暨零組件公會理監事會

合環50周年記者會

三地開發地產股東臨時會

高雄市會展產業發展協會會員大會

三信商銀股東臨時會
12/19 亞果遊艇第一屆帆船盃競賽

國際財經焦點

12/14（一） 歐元區10月工業生產
石油輸出國組織（OPEC）12月報告
韓國11月貿易餘額
12/15（二） 英國10月失業率
國際能源總署（IEA）12月報告
義大利11月消費者物價指數（CPI）、10月貿易餘額
美國12月紐約帝國州製造業指數、11月工業生產
日本11月貿易餘額、12月製造業採購經理人指數（PMI）
12/16（三） 南非休市
英國11月消費者物價指數（CPI）、11月生產者物價指數（PPI）
歐元區12月Markit綜合採購經理人指數（PMI）
美國11月零售銷售、12月Markit綜合採購經理人指數（PMI）、12月NAHB房市指數、聯準會12月利率決策
12/17（四） 英國央行12月利率決策
歐元區11月消費者物價指數（CPI）
美國11月營建許可、11月新屋開工率、12月費城製造業指數
日銀12月利率決策
12/18（五） 德國12月生產者物價指數（PPI）
美國第三季經常帳赤字
英國11月零售銷售

陸港澳焦點

12/14(一) 美聯邦上訴法院開庭審理美國政府要求抖音海外版TikTok下架命令
12/15(二) 11月固定資產投資、社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、失業率
12/16(三) 藍月亮在港股掛牌
12/17(四) 2021第八屆中關村金融科技論壇年會在北京舉行
第17屆中國國際金融論壇在上海舉行，至18日
12/18(五) 2020年海交會開幕
富時中國A400指數納入22檔個股，收盤後生效

台股一周焦點

12/14(一) 除權 和大、聖暉
法說會 科風、必應
新股買賣 安普新
12/15(二) 除權息 興泰、光耀
法說會 勤益控、達邦蛋白、東和鋼鐵、喬福、誠創
12/16(三) 法說會 聯傑、三福化、黑松、第一保
新股買賣 揚秦
12/17(四) 除權息 台積電、長科*、長華*、上奇、晶悅
法說會 群益期、福興、達興材料、太設
12/18(五) 股東臨時會 三地開發、世芯-KY、合邦、美德醫療-DR
除息 聯德控股-KY
法說會 高力、天仁、易威、恆大、麗臺、台微體
新股買賣 達亞
工商時報 數位編輯