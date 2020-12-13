12/13前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|12/14
|竹科四十周年園慶策略會議
國產署記者會
默克年終記者會
|12/15
|央行公布11月人民幣業務概況
達麗建設創世紀開工典禮
MIC產業論壇
晶彩科法說
|12/16
|勞動部公布最新無薪假統計
賦稅署記者會
台指期結算
中央研究院經濟研究所/2021年臺灣經濟情勢總展望
台綜院「2021年台灣及主要國家經濟展望」論壇
台灣機械工業公會機械雲成果發表暨開發者應用服務大會
台中市不動產公會展望2021年房市座談會
Readmoo 2020 年度閱讀報告
黑松法說會
世邦魏理仕公布第四季商用不動產市場季報
博智線上法說
高雄日月光K23廠啟用儀式
隆中網絡法說會
|12/17
|KPMG研討會
央行第四季理事會
工商時報服務創新論壇
台灣機械工業公會常務理監事會
台中廣三SOGO日式生鮮超市開幕
台灣房屋高雄記者會
禾聯集團2021年新品發表
台北市自主更新中山金澤100%落成記者會
嘉基法說
達興法說
|12/18
|中華經濟研究院/2021年經濟展望論壇
中鋼二號高爐開爐
台灣工具機暨零組件公會理監事會
合環50周年記者會
三地開發地產股東臨時會
高雄市會展產業發展協會會員大會
三信商銀股東臨時會
|12/19
|亞果遊艇第一屆帆船盃競賽
國際財經焦點
|12/14（一）
|歐元區10月工業生產
|石油輸出國組織（OPEC）12月報告
|韓國11月貿易餘額
|12/15（二）
|英國10月失業率
|國際能源總署（IEA）12月報告
|義大利11月消費者物價指數（CPI）、10月貿易餘額
|美國12月紐約帝國州製造業指數、11月工業生產
|日本11月貿易餘額、12月製造業採購經理人指數（PMI）
|12/16（三）
|南非休市
|英國11月消費者物價指數（CPI）、11月生產者物價指數（PPI）
|歐元區12月Markit綜合採購經理人指數（PMI）
|美國11月零售銷售、12月Markit綜合採購經理人指數（PMI）、12月NAHB房市指數、聯準會12月利率決策
|12/17（四）
|英國央行12月利率決策
|歐元區11月消費者物價指數（CPI）
|美國11月營建許可、11月新屋開工率、12月費城製造業指數
|日銀12月利率決策
|12/18（五）
|德國12月生產者物價指數（PPI）
|美國第三季經常帳赤字
|英國11月零售銷售
陸港澳焦點
|12/14(一)
|美聯邦上訴法院開庭審理美國政府要求抖音海外版TikTok下架命令
|12/15(二)
|11月固定資產投資、社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、失業率
|12/16(三)
|藍月亮在港股掛牌
|12/17(四)
|2021第八屆中關村金融科技論壇年會在北京舉行
|第17屆中國國際金融論壇在上海舉行，至18日
|12/18(五)
|2020年海交會開幕
|富時中國A400指數納入22檔個股，收盤後生效
台股一周焦點
|12/14(一)
|除權
|和大、聖暉
|法說會
|科風、必應
|新股買賣
|安普新
|12/15(二)
|除權息
|興泰、光耀
|法說會
|勤益控、達邦蛋白、東和鋼鐵、喬福、誠創
|12/16(三)
|法說會
|聯傑、三福化、黑松、第一保
|新股買賣
|揚秦
|12/17(四)
|除權息
|台積電、長科*、長華*、上奇、晶悅
|法說會
|群益期、福興、達興材料、太設
|12/18(五)
|股東臨時會
|三地開發、世芯-KY、合邦、美德醫療-DR
|除息
|聯德控股-KY
|法說會
|高力、天仁、易威、恆大、麗臺、台微體
|新股買賣
|達亞