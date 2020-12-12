油價揚 塑化族群獲利看俏

布蘭特原油站上50美元，催動塑化行情高檔走堅，台塑化單月石化事業收益衝高直逼台塑三寶單季本業貢獻，有望再添小幅跌價損失回沖利益；法人推估，第四季稅前獲利上看130億元水準，單季稅後盈餘穩賺百億元入袋。受此影響，台塑、南亞、台化等公司，齊收業內、外獲利補丸。

與此同時，台聚集團及專業廠國喬、聯成也受惠PVC、EVA、ABS、SM、DOP市況活絡的拉抬，獲利躍進看俏。

伴隨疫苗開發進展報喜，國際原油展開一波強彈，WTI、布蘭特原油期貨近月合約價格11月漲幅達26.7％、27％。

近期因疫苗的推出提振對經濟復甦的樂觀預期，NYMEX1月原油期貨每桶46.78美元，創3月來新高；歐洲ICE期貨交易所近月布蘭特原油更推進至每桶50.25美元，為9個月來新高。

分析師指出，在成本支撐、石化供需吃緊烘托下，遠東區塑化現貨報價頻創新高。其中，能源指標台塑化不僅前11月營運翻正，12月甚有原料在途、庫存跌價損失回沖；石化事業也因第四季來乙烯、丙烯漲幅13~14％，收益加乘放大，第四季獲利推估由稅前盈餘上看百億元，調高為稅後盈餘破百億元。

此外，受惠大陸內需、外銷訂單活絡，加上石化廠事故停車干擾，供需緊俏，第四季PS報價至今大漲四成，ABS、EVA彈升逾三成，PVC、PP攀揚17~19％，塑化廠收益動能活絡躍進。

台塑表示，大陸11月製造業採購經理人指數（PMI）連9個月位景氣榮枯線50以上，並創近3年新高；美國及歐元區11月PMI也在50以上擴張區，顯見廠商普遍看好未來6個月製造業景氣。 此外，第三季起歐美對醫療製品、健身器材、3C、家電製品及建材需求爆發，造成亞洲地區艙位及貨櫃流通量劇減。航運公司預估至農曆年前無法改善，下游客戶為確保料源無虞，積極補充庫存，有助支撐塑化行情。