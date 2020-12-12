電商熱爆 中美線快船搶貨載

新冠肺炎讓宅經濟超夯，全球電商市場估年成長約兩成，達4.21兆美元，國內電商前十月成長也高達15.9％。海空運承攬業者指出，跨境電商因空運運價偏高，很多貨轉往海運與中歐鐵路，中美間還出現針對電商貨推出的快速船；國內倉儲物流業則透過增添設備與加開路線，順利完成雙十一貨物配送，雙十二也可輕鬆應對。

美國2020年感恩節與聖誕節電商銷售情況，估計年底前有30億件貨待遞送，比2019年多了8億件，在此之前，電商貨就因居家辦公與社交活動減少出現高成長，年中開始，陸續有船公司在中國與美國間推出快速船，以大陸直航美西不中停的11天快船，搶攻電商貨載。

國內部分，據經濟部統計，前十月國內電子與郵購業務1,894億元，年增15.9％，這部分的運輸物流就靠宅配快遞與倉儲業者。

台驊投控指出，過去電商貨多採用空運，2020年因空運艙位不足，第二季與第四季防疫與醫療物資貨量大，市場運價也偏高，電商貨轉向海運，或運價介於海空運之間，運送時間僅海運1/3的中歐鐵路。

歐美因居家辦公與餐廳、百貨公司等公共場合人數管制，讓家具、洗碗機、腳踏車、伺服器、筆記型電腦、健身器材等大賣，原本以小件貨為主的電商貨，變成大件貨愈多，貨物接都接不完，原本占比5％內的跨境電商貨，目前估計都已提高到一成以上。

國內的宅配、快遞業者，近兩年最大旺季是從春節、中秋、端午改變成雙十一、雙十二與春節。宅配通承包的電商平台宅配業務占公司營運比重近三成，另便利商店的代收業務也屬電商貨，兩項業務2020年成長率都在一成以上，這次雙十一透過加租臨時倉庫與增加路線，在兩天內出清積貨，而雙十一是全年最大促銷，接續的雙十二就可輕鬆應對。

嘉里大榮早年因電商貨運價偏低，承接量不多，近幾年電商貨量衝高，經濟效益也跟著提高，集團貨運車隊搭配快遞機車，積極拓展電商業務，今年電商貨量估計倍增。

以高科技新創思維運營的永聯物流開發公司，雙十一電商專倉貨件增加近四倍，區內原70台機器人，7月開始分批增加到108台，消化雙十一訂單時間從傳統5～7天縮短為兩天，訂單完成精準度高達99％，迎接雙十二估更順暢。