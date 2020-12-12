12/5-12/11國內外焦點：央行突襲滅炒房

國內

中央銀行7日常務理事會決議調整不動產貸款針對性審慎措施，祭出四大選擇性信用管制，包括法人購置住宅貸款第一戶最高貸款六成，第二戶（含）以上最高五成……

新台幣升勢難擋，央行接連棄守盤中28.5元及收盤28.8元「雙防線」後，4日又上演第三集，展現「玩真的」決心，新台幣再過一關，升破28.4元至28.3元，終場更直接打破「彭淮南障礙」28.632元……

受惠景氣好轉、房價上揚，建商給予地主條件變得更優渥，加上政策獎勵助攻，大台北都更推案全面爆發！根據住展雜誌推估，今年雙北都更推案可望挑戰2,000億大關……

富邦及國泰兩大金控超給力，讓金控獲利不畏疫情大豐收，15家上市櫃累計前11月狂賺3,543.76億元，創同期歷史新高紀錄、年成長5.27％，更提前達陣突破3,500億元大關……

上市櫃公司11月營運好旺！11月單月合併營收創下歷史新高達3.55兆元，年增10.92％、月增9.59％；累計前十一月合併營收為31.81兆元，年減0.19％。法人預估，台股12月營收持續看旺……

國外

美元持續疲弱下，人民幣匯價升勢不止。人民幣兌美元離岸價9日早盤一度大漲逾200個基點一舉升破6.5元大關，不僅創下兩年半來新高，且近半年已累計升值逾7,000個基點，漲勢驚人……

英國8日率先開打美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的新冠疫苗，成為首個大規模接種該疫苗的西方國家，民眾期盼疫苗施打能讓生活盡快恢復常態……

消息人士透露，美國總統當選人拜登已決定提名戴琦（Katherine Tai）出任美國貿易代表，任命案若獲通過，戴琦將成為史上首位台裔貿易代表……

《華爾街日報》報導，人民幣、韓元與台幣自2020年來強勁升值，三貨幣兌美元匯價各別大漲約6％，令出口商苦不堪言。倘若央行一再出手阻升貨幣，可能招致美國不滿……

投資人看好新冠病毒疫苗問世、新一輪振興方案出爐之後，全球經濟可望加速復甦，製造業活動將更加熱絡，因此大舉押注在銅、鎳等工業金屬……