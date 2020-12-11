中鋼2021首季內銷盤價 平均漲幅6.1％

中鋼2021年1月和Q1內銷盤價全面大漲，其中月盤價部份，六大項不同規格產品平均每公噸大漲1,200～1,400元，季盤價部份，八大項不同規格產品平均每公噸大漲1,200元～1,500元，平均漲幅6.1％。

中鋼109年12月21日召開明(110)年第一季及1月份內銷鋼品盤價會議，會中決議：隨新冠肺炎病毒（COVID-19）疫苗研發成功問世、美國總統選舉塵埃落定及各國政府持續實施振興紓困方案，並受惠資金充沛與產業復甦，全球經濟活動已逐漸恢復步入正軌。

OECD展望明(110)年全球經濟成長率4.2%，其中中國大陸成長8%、歐元區3.6%、美國3.2%。我國國內則受益於公共工程釋出、台商回流投資與資金活絡，以及外銷市場持續轉強下，行政院主計處樂觀預估110年經濟成長率可達3.83%，優於今年的2.54%。

在世界各國製造業動能快速復甦下，今年10月份全球汽車銷售量年增2.3%，其中日本及中國大陸分別增加28.8%、10.4%；美國新屋10月份銷售量季調年率逼近99.9萬戶，觸及歷史高點，較去年同期增加41.5%。在車市與房市表現顯著好轉下，台灣今年10月外銷總金額為516億美元，續創歷史新高，其中基本金屬年增11.5%，為連續五個月出現正成長；展望明年第一季可望接續今年第四季產銷兩旺之氣勢，除宅經濟概念之健身器材、通訊及電子商品持續熱銷外，營建、汽機車、家電與綠能主要相關用鋼產業亦表現亮眼。

今年3月以來國際鋼廠陸續因疫情衝擊而檢修減產，加以物流不順、冬季環保限產、鋼廠意外頻傳等心理及實質面影響，供給面臨大幅緊縮，然今年下半年下游產業需求恢復速度優於預期，庫存水位快速下滑，追補庫存及提前交貨需求不斷。加上多國製造業採購經理人指數(PMI)持續創新高，部分產業甚至回到疫情前的高點，整體鋼鐵需求在第四季呈現V型反轉，全球鋼市已出現嚴重供不應求的搶料盛況。

行情方面，鐵礦砂價格在鋼市表現強勁下，飆升至158美元/公噸，創下逾7年新高，煤礦價格亦處高檔，已大幅墊高鋼品生產成本。其中，主力產品熱軋價格近期急遽攀升，美國上看1,000美元/公噸，歐洲突破700美元/公噸，反觀東南亞、大陸與台灣市場目前進口報價僅約650美元/公噸左右，顯示亞洲熱軋價格存有大幅補漲空間。寶武鋼1月交期新盤熱軋、線材皆大漲400人民幣/公噸(約61美元/公噸)，其他產品漲幅更達500~800人民幣/公噸(約77~123美元/公噸)，預期越南河靜鋼廠亦將大幅調漲以反映煉鋼成本及市場行情走勢。

面對110年新局挑戰，中鋼公司本次新年盤價，為適度反映煉鋼原物料價格高漲及國際鋼價飆升，並兼顧新台幣與競爭對手之相對匯差與鋼鐵下游產業的接單競爭力，亦考量各行業與季/月盤產品之特性，續採順勢穩健之基調開出一一○年第一季及一月份盤價，全體平均調幅6.1%(1,200~1,500元/公噸)，以蓄積後續市場成長動能。