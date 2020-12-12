年後想要好「薪」情？這5個職務坐等加薪！

在疫情反覆無常之下，全球經濟前景蒙上陰影，打亂企業徵才、調薪計畫。根據人力銀行調查顯示，6成8企業明年有加薪計畫，調薪幅度落在5.6%；另為挽留重要人才，平均願意加薪4.9K，其中有5個職務成為公司優先「考慮調薪」的對象。

根據yes123求職網「調薪分紅規劃與職場年度代表字調查」，目前有32.3%的企業表示，「明年沒有任何加薪計畫」。這也意謂有加薪計畫的就占了67.7%，其中58.5%的企業，仍然屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；僅剩9.2%才是「不論績效，替員工全面加薪」。

進一步以「產業別」交叉分析，明年加薪意願（比例）較高的行業，又以「科技資訊業」以82.5%奪下冠軍寶座，緊追在後的是「營建與不動產業」（77.1%）、「醫護與生技業」（75%），至於名列四、五則是「傳產製造業」（71.4%）、「金融保險與會計統計業」（68.2%）。

觀察明年有加薪計畫的原因，調查發現，在可複選狀況下，企業主要考量依序為「想激勵員工表現」、「怕人才流失，反映業界的薪資水準」，以及「單純反映基本工資的調漲」、「考量物價水準與變化」；不論加薪原因為何，2021年企業計畫調薪「總幅度」，平均值則落在5.6%，目標略高於去年同期調查的5.3%。

調查也指出，為了留才或徵才，也有高達85.2%的公司會採取「獎金或分紅」的激勵策略；另為挽留「重要人才」，避免他（她）跳槽，對於「非主管職」員工的月薪，公司平均願意加4,855元；相較之下，如果對於「主管職」員工，企業願意加碼8,439元。

至於哪些職務，公司會優先「考慮調薪」呢？這次調查結果顯示，在可複選狀況下，依序為「業務、外勤人員」、「一般內勤行政人員」、「產線作業員」，以及「產線、設備工程師」、「客服或門市人員」。

其次才考慮被調薪的對象，分別是「財務會計人員」、「研發人員、軟體技術人員」、「行銷企劃人員」，以及「藍領技術人員」、「影音設計人員」。

（文／紀佳妘）

文章來源：好險網

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