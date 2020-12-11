國巨、鎧勝-KY 營運大爆發

2020年疫情主導企業營收表現，受惠於疫情受惠股營收大爆發及蘋果5G新機拉貨旺之賜，上市櫃11月營收寫下歷史新高，終於前11月營收幾乎快追平去年同期，不過，國巨（2327）、鎧勝-KY（5264）等前11月營收成長前十強，表現超驚艷，達五成至七倍以上，營運大爆發，吸引法人近5日積極布局。

篩選上市櫃公司今年前11月營收暴衝五成以上，且法人近五個交易日買超800張以上的成長前十張，包括有國巨、鎧勝-KY、圓剛、恆大、國揚、合一、松翰、圓展、新唐、驊訊等，除了國揚因出售大南港土地挹注營收獲利之外，其餘幾乎全數是防疫受惠股或因疫情受惠商機股。

這十檔個股，今年前10月成長最低為國巨的58％，最高為國揚翻了七倍以上，主因出售大南港土地挹注可觀營收，再來是口罩股的恆大，也激增四倍以上。由於一家企業年成長五成以上實屬相當不易，因而，前十強只只有國巨及鎧勝-KY屬於大型企業，前11月營收約在600億元上下。

國巨近二年積極展開合併，效應浮現，不但營收躍增，獲利也大幅成長，鎧勝-KY則因交易模式產品不同，帶動11月營收暴增五倍，然因因即將與和碩子公司合併，預計明年1月7日下市。

新冠疫情襲擊全球2020年一整年，也造成產業版圖大變化，防疫相關的生技股今年營收都翻了好幾番，如松翰、合一、恆大等股。