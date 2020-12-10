台今年薪資成長居亞太第三！僅次這兩國

全球顧問機構ECA International今（10）發布「薪資趨勢調查報告」指出，儘管受COVID-19疫情對經濟造成影響，但2020年台灣勞工的薪資漲幅仍普遍高於亞太其他地區，扣除通貨膨脹後的實際薪資成長率3.1％，排名亞太區第三高，僅次於馬來西亞跟泰國！

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，在應對Covid-19疫情的經濟影響方面，台灣的經濟表現比亞太區其他國家好得多，使得2020年台灣的薪資漲幅，僅略低於2019年的3.8％；他並指出，台灣的勞工有望在2021年享受與今年相同的漲幅，但在考量預計1％的通貨膨脹率後，明年的實際薪資將以較慢的速度增長，預計約2％。

ECA表示，以上資訊取自「2020/2021年度ECA薪資趨勢調查」，這項調查是以來自68個國家的370家跨國企業所提供的資料為依歸，統計本地員工今年的薪資漲幅，並為來年薪資檢討作出預測。以上數據於2020年8至9月期間收集，涵蓋不同職級的薪資，針對行業包括：能源；石化與採礦；化工與製藥；運輸與物流；製造業與消費性產品；法律與專業服務；工程與科技；零售、休閒和其他服務；金融服務；以及非牟利機構等。