購油遭詐1,600萬 凱羿-KY董座怒告掮客

股票上市公司凱羿-KY，8月起透過自稱仲介的劉孟和、嚴瑜燕夫婦，向國外公司採購185萬噸輕質循環油，不料給付完48.8萬歐元貨款後，發現劉孟恆夫婦提供的油品護照、配額證書都是偽造，2人就此失聯；凱羿董事長蔡謀賦9日在律師陪同下，到新北地檢署控告詐欺。

蔡謀賦表示，劉、嚴2人數月前宣稱可以從國外引進具有油權的油品，獲利可期，遊說凱羿公司參與油品買賣計畫；時任董事長的哥哥蔡謀燦考量疫情虧損，為讓公司增加收益，透過劉氏夫妻轉介，以凱羿名義簽下4份油品買賣契約。

今年8月27、9月16日，凱羿先和俄羅斯OJSC公司、CASPIAN公司簽署輕質循環油185萬噸，9月4日、8日再與廣西中創公司、福建泰興公司簽署燃料油買賣。

蔡謀賦表示，給付完48.8萬歐元的油品價金後，扮演中間人的劉孟和、嚴瑜燕夫婦卻一直阻擋雙方直接洽談，向莫斯科台北經濟文化協調委員會查證後，發現劉氏夫婦提出的油品保證書、油品護照、原產地證明、配合證書，通通都是偽造。

蔡謀賦表示，為對全體股東負責，哥哥蔡謀燦已墊還全部預付款項、辭去董座負責，董事長一職暫時由他接手。他認為，既然全案是場騙局，凱羿就沒有履約義務，盼檢調查明真相。

（中國時報 許哲瑗 、新北）

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