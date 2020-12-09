傳主管出走潮 寶成：退休或職涯規劃

製鞋廠寶成工業旗下負責製鞋業務的裕元工業執行董事胡殿謙日前公告辭職，今天又傳出裕元今年大砍員工逾4萬人，寶成說，主要為先前越南平政寶元廠、中國湖北廠合計資遣近1萬名員工。

至於高階主管離職，寶成強調，公司成立超過50年，部分高階經理人也會面臨屆齡退休，或有個人的職涯規劃離職的情形，公司感謝經理人及所有員工的付出。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，全球運動鞋知名品牌銷售大減，為品牌代工的寶成也自6月起實施無薪假，但因市場好轉，原訂實施至年底的無薪假提前結束，12月起全面取消無薪假。

不過，今天又傳出，今年以來寶成旗下製鞋廠裕元已大砍員工累計逾4萬人。寶成今天解釋，人數其實包含離職、資遣、退休。

裕元工業執行董事胡殿謙日前公告辭職，並自11月30日起生效。

對於高階主管離職，寶成表示，公司成立超過50年，部分高階經理人也會面臨屆齡退休，或有個人的職涯規劃離職的情形，公司感謝經理人及所有員工的付出。

寶成表示，為應對嚴峻的經營環境，今年持續調整產能配置，在符合各地相關勞動法令的前提下，依據訂單狀況及各廠動態審慎評估，彈性調整人力與工時安排。

寶成強調，外在環境不斷有新的變化及挑戰，在公司發展過程中，也有不同的階段性營運目標，因而會適時推動組織調整，以符合實際營運需求。

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