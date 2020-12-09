網友倒讚、夥伴喊撤 福灣：願承擔損失

抵制福灣巧克力風波越演越烈，福灣巧克力今天發出聲明表示，尊重與接受合作方在評估損益之後的所有決定；同時，也願意承擔因此次風波造成的合作品牌的銷售損失。

「福灣巧克力」許姓前董事長曾涉性騷擾實習生被判刑，引發網友抵制福灣巧克力風波越演越烈，繼桂冠實業宣布下架使用福灣代理進口的巧克力原料的巧克力湯圓後，家樂福、Mister Donut等也宣布下架產品。

對此，福灣巧克力發出聲明表示，福灣巧克力自成立以來，承蒙合作品牌的抬愛、屏東170名農友們的信賴與消費者的喜愛，而慢慢站穩腳步。

福灣巧克力說，對於近日網路傳播2015年品牌於轉型期間所發生的性騷擾事件，引起消費者負面觀感，進而波及合作夥伴的商譽與產品銷售，福灣巧克力在此致歉。

福灣巧克力在11月27日於官方粉絲團向消費者發布道歉聲明的同時,即一一以電話、電子郵件向所有合作單位說明事件始末與致歉，並尊重與接受合作方在評估損益之後的所有決定；同時，福灣也願意承擔因此次風波造成的合作品牌的銷售損失。

福灣巧克力說，身為一個受到關注與信賴的品牌，必須以最高道德標準自我要求，更需要勇於承擔責任,才不負消費者的期許。福灣願盡一切努力，讓消費者重拾對福灣巧克力的喜愛。

聲明最後，福灣巧克力再次向此次遭受影響的合作廠商致歉；並對這些日子以來，仍然願意支持福灣巧克力產品的忠實客戶們，致上十二萬分的謝意，會記取教訓,為創造更好的工作環境、更優質的產品，繼續努力。