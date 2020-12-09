巧克力惹腥 家樂福等聯名品牌切割福灣

來自屏東的「福灣巧克力」這兩年紅遍台灣，創辦人許華仁於2019年ICA（International Chocolate Awards）世界巧克力大賽奪冠後，不但於台北101新開旗艦店，也有諸多食品品牌與之聯名合作，話題性與知名度暴增，不料近來遭網友爆料，由許華仁父親開設的「福灣莊園」，2015年曾發生老闆性騷擾女實習生案，加上許華仁曾力挺父親，指責受害女性，掀起網友抵制潮。

挺父指責被害人遭掀底

面對被翻出5年前的性騷擾事件，福灣巧克力11月27日官方粉絲團發布首次聲明啟事，昨再發布最新聲明，表示已向所有合作單位說明事件始末與致歉，也願意承擔造成的損失。

但網友發現，官方臉書只要是不利福灣的發言，都被刪除或隱藏，網友不滿表示「一邊道歉一邊刪留言是哪招？」「準備再被罵一波」、「以後不會再買」。

邊道歉邊刪留言惹不滿

日前網友也湧入桂冠食品官方臉書，表達拒吃由福灣合作的「桂冠巧克力湯圓」，桂冠第一時間便表示將全面停產下架、收入捐助公益；隔日進一步掀起連鎖效應，包括乖乖與之合作的巧克力玉米脆條、Mister Dount的7款可可波提、金色三麥的巧克力啤酒，及嵜本SAKImoto Bakery的巧克力生吐司等，都發出聲明表示自主下架，並表達支持性別平權等立場

通路部分，全家便利商店目前架上的福灣巧克力相關產品，也將進行下架，原預計販售的桂冠巧克力湯圓，亦停止販售；家樂福也下架福灣包含台灣馬告、鐵觀音、黑胡椒共5款巧克力商品，並表示因商品限量、現存貨量不多，已停進貨。

廠商紛下架 消費者憤慨

近日隨著桂冠下架連鎖效應，引發消費者憤慨。福灣表示，會以電話、電郵向所有合作單位說明事件始末與致歉，並尊重與接受合作方在評估損益後的所有決定；同時，也承諾願意承擔因此次風波造成合作品牌銷售損失。

（中國時報 吳奕萱 、 袁庭堯 、 潘建志）

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