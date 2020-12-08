無薪假減逾5000人 製造業占比首低於50%

勞動部今天公布最新減班休息統計，實施家數總計451家、人數6,067人，人數較上期大減逾5,000人，是2月疫情影響減班休息以來的最大減幅，主因寶成工業停止實施無薪假。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計451家，實施人數6,067人，與上期公布的549家，實施人數1萬1,328人相比，這期減少98家、人數減少5,261人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛告訴中央社記者，這期人數減少逾5,000人，已創下2月疫情影響減班休息以來的最大減幅，主要原因為有大型事業單位停止實施減班休息，這大型事業單位連同關係企業約有3,500人。

另外，根據數據，這期雖然各行業類別包含批發零售、支援服務業、運輸倉儲等都有減少實施減班休息，但主要仍集中製造業，光製造業就減少了4,086人。黃維琛表示，雖然製造業目前仍有2,000多人，但這也是這半年以來，首次看到製造業的實施人數占比低於全部人數的50%。

不過，雖然這期實施人數大幅減少，但黃維琛仍提醒，由於邊境管制措施還在，因此包含運輸倉儲、支援服務業等類別仍需要關注。

根據數據，這期實施家數最多的前3名行業依序為批發及零售業148家、製造業131家、支援服務業63家；實施人數前3名則為製造業2,846人、批發及零售業1,215人、運輸及倉儲業1,158人。