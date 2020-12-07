竹科40周年園慶 張忠謀、曹興誠將同框

竹科管理局公布「竹科40傑出成就貢獻獎」，分別由台積電榮譽董事長張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠，以及聯發科董事長蔡明介等四人獲得，昔日晶圓雙雄且王不見王的張忠謀、曹興誠15日可望同台，屆時將是矚目焦點。



竹科40周年園慶將於12月14、15日連續二天舉辦策略會議與國際論壇，邀集多位重量級產業領袖、與過去將竹科推向世界舞台的重要推手們回娘家。



竹科管理局局長王永壯7日表示，竹科在90年代達成「經濟轉型的火車頭」目標，成功經驗更複製中科、南科等地，開枝散葉，就像台灣科技發展史，全台科學園區年產值已達到2.6兆規模，對台灣GDP貢獻度超過14％，半導體產業能量領先世界。



今年前十月竹科營業額突破1兆元、年增約12.4％，不僅連續四年成長，更是連續11年營業額破兆。王永壯表示，未來將持續推動園區產業除硬體外的軟體及服務，帶領產業轉型；寶山二期擴建進入環評，可望明年完成徵收後，後年啟動開發；竹科生醫園區園區第三生技大樓今年底動工；至於竹科X計劃預計明年取得土地，開發為軟體園區。



竹科管理局也選出竹科40年發展傑出成就貢獻的得獎者，分別由張忠謀、曹興誠、施振榮、蔡明介四人獲得。張忠謀在1985年受政府力邀回台擔任工研院院長、台積電董事長，造就台積電與相關產業發展，讓科學園區被世界看見。



曹興誠所主持的聯電陸續衍生出聯發科、聯詠等公司，首創股票員工分紅制度，吸引海外留學生歸台，並促成專利法企業負責人除罪化等，對促進產業競爭力功不可沒。



施振榮的宏碁發展自有品牌，引領竹科80年代產業發展，為傑出企業管理者，曾擔任中、南科基地遴選召集人，使竹科開枝散葉，協助科技部創新創業激勵計畫，鼓勵創業年青人勇敢開創自己的舞台。



蔡明介創辦聯發科成為世界前五大IC設計公司，曾獲選為全球百大CEO，聯發科持續發展最新晶片技術，並持續掌握雲端、5G、AI等發展，已成長為全球領導企業。