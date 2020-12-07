中古車商求情…舊換新補助門檻擬升至10年

汽機車汰舊換新政策明年初到期，是否續辦引發各界關注，考量中古車商生計，內容可能稍做調整。據透露，目前有共識的是把汽車車齡從原本6年以上調整成10年以上，以利低價中古車能流入市場；至於二等親的限制，則考量隱私及行政作業成本，有望拿掉。

考量中古車商生計

政府自2016年推行汰舊換新補助政策，針對汽車車齡6年以上、機車車齡4年以上，在換購新車前後半年內報廢或出口原本舊車，能享有汽車5萬元、機車4,000元的貨物稅減徵，這項政策為期5年，將到明年1月7日截止。

財政部統計，自2016年實施汽機車舊換新減稅措施以來，已超過240萬汽機車車主受惠，且因為新車銷售增加，整體稅收不減反增，這讓財政部今年7月間就預告修法，要把租稅優惠將延長5年，盼在明年落日前通過延長。

顧及隱私取消證明

財政部點頭願續辦，不過中古車商認為此政策續辦影響生計甚鉅，因殘值低於5萬元的老舊車子，幾乎都在購買新車時報廢，造成市場流通低價中古車大減，生意難做，中古車商因而透過立委陳情，盼能見好就收。

在中古車商強力斡旋下，據了解，汽機車汰舊換新政策將「有條件」過關，原本車齡為6年以上的限制，將調整成10年以上，藉此將品項較佳的中古車導向中古車市場；至於機車4年以上限制，雙方都沒啥意見，可能不變。

此外，汰舊換新減徵貨物稅優惠僅限於本人及二等親內。換言之，如果是拿父母、曾祖父母、子女、孫子女、兄弟姊妹等舊車輛汰舊換新可享優惠，但須檢附相關證明。

機車業者表示，若非本人名下的車子申請汰舊換新補助，要檢附身份證與戶籍謄本，以證明雙方關係，不過有許多民眾反映，戶籍謄本上所記載資料太詳細，有洩漏隱私之虞，但沒有付又不給請領，其實很為難人。

除顧及隱私，因檢附身份證、戶籍謄本等身份證明資料，處理這些文件的成本頗鉅，機車業者透露，已向財政部建議取消。

（中國時報 黃琮淵）

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