12/6前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

12/07 財政部公布11月進出口統計

再生能源電能躉購費率聽證會

愛立信發表行動趨勢報告

IEEE GLOBECOM 202在台灣舉辦
12/08 中鋼與鋼線鋼纜、手工具業者召開Ｑ1產銷聯誼會

鑫建築團隊X尚騰汽車新北保時捷中心跨界創新活動

富旺開發法說會

交通部招商大會

勞動部公布最新無薪假統計

主計總處公布11月物價統計
12/09 華豐橡膠股東臨時會

渣打銀行/2021全球暨台灣經濟展望

星展銀行/2021年第一季經濟展望

永豐金2021全球經濟展望會

傳奇網路法說
12/10 永大法說會

台灣金融研訓院發布台灣金融風險指數編製報告

金控公司公布11月獲利自結數

叡揚資訊掛牌
12/11
12/12

國際財經焦點

12/7（一） 德國10月工業生產
美國10月消費者信用
日本第三季國內生產毛額（GDP）成長率
12/8（二） 法國第三季非農就業人口
歐元區第三季國內生產毛額（GDP）成長率
澳洲12月Westpac消費者信心指數
巴西11月消費者物價指數（CPI）
12/9（三） 德國10月貿易餘額
西班牙10月工業生產
巴西央行12月利率決策
加拿大央行12月利率決策
日本11月生產者物價指數（PPI）
12/10（四） 英國10月營造業生產、10月工業生產、10月製造業生產
法國10月工業生產
歐洲央行12月利率決策
美國11月消費者物價指數（CPI）
12/11（五） 德國11月消費者物價指數（CPI）
西班牙11月消費者物價指數（CPI）
義大利10月工業生產
美國11月生產者物價指數（PPI）、12月密西根大學消費者信心指數

陸港澳焦點

12/7(一) 11月進出口
11月外匯存底
第三季恒生指數公司成份股變動生效
12/8(二) 京東健康在港交所掛牌
12/9(三) 11月CPI、PPI
華潤萬象生活在港交所掛牌
12/10(四) 11月M1、M2、新增人民幣信貸、社會融資規模
領地控股在港交所掛牌
12/11(五) 大唐集團控股在港交所掛牌

台股一周焦點

12/7(一) 除息 尚凡
法說會 全宇生技-KY、基勝-KY、英瑞-KY
12/8(二) 法說會 智擎、台南-KY、慧洋-KY

12/9(三)

 股東臨時會 華豐、超眾
除權 家登、永固-KY
法說會 傳奇、新建

12/10(四)

 股東臨時會 新零售、凡甲
除權息 大宇資、允強、高雄銀、光麗-KY、美律
法說會 宏正、永冠-KY
新股買賣 叡揚資訊
12/11(五) 法說會 永記
新股買賣 耀登
工商時報 數位編輯