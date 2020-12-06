12/6前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|12/07
|財政部公布11月進出口統計
再生能源電能躉購費率聽證會
愛立信發表行動趨勢報告
IEEE GLOBECOM 202在台灣舉辦
|12/08
|中鋼與鋼線鋼纜、手工具業者召開Ｑ1產銷聯誼會
鑫建築團隊X尚騰汽車新北保時捷中心跨界創新活動
富旺開發法說會
交通部招商大會
勞動部公布最新無薪假統計
主計總處公布11月物價統計
|12/09
|華豐橡膠股東臨時會
渣打銀行/2021全球暨台灣經濟展望
星展銀行/2021年第一季經濟展望
永豐金2021全球經濟展望會
傳奇網路法說
|12/10
|永大法說會
台灣金融研訓院發布台灣金融風險指數編製報告
金控公司公布11月獲利自結數
叡揚資訊掛牌
|12/11
|ｘ
|12/12
|ｘ
國際財經焦點
|12/7（一）
|德國10月工業生產
|美國10月消費者信用
|日本第三季國內生產毛額（GDP）成長率
|12/8（二）
|法國第三季非農就業人口
|歐元區第三季國內生產毛額（GDP）成長率
|澳洲12月Westpac消費者信心指數
|巴西11月消費者物價指數（CPI）
|12/9（三）
|德國10月貿易餘額
|西班牙10月工業生產
|巴西央行12月利率決策
|加拿大央行12月利率決策
|日本11月生產者物價指數（PPI）
|12/10（四）
|英國10月營造業生產、10月工業生產、10月製造業生產
|法國10月工業生產
|歐洲央行12月利率決策
|美國11月消費者物價指數（CPI）
|12/11（五）
|德國11月消費者物價指數（CPI）
|西班牙11月消費者物價指數（CPI）
|義大利10月工業生產
|美國11月生產者物價指數（PPI）、12月密西根大學消費者信心指數
陸港澳焦點
|12/7(一)
|11月進出口
|11月外匯存底
|第三季恒生指數公司成份股變動生效
|12/8(二)
|京東健康在港交所掛牌
|12/9(三)
|11月CPI、PPI
|華潤萬象生活在港交所掛牌
|12/10(四)
|11月M1、M2、新增人民幣信貸、社會融資規模
|領地控股在港交所掛牌
|12/11(五)
|大唐集團控股在港交所掛牌
台股一周焦點
|12/7(一)
|除息
|尚凡
|法說會
|全宇生技-KY、基勝-KY、英瑞-KY
|12/8(二)
|法說會
|智擎、台南-KY、慧洋-KY
|
12/9(三)
|股東臨時會
|華豐、超眾
|除權
|家登、永固-KY
|法說會
|傳奇、新建
|
12/10(四)
|股東臨時會
|新零售、凡甲
|除權息
|大宇資、允強、高雄銀、光麗-KY、美律
|法說會
|宏正、永冠-KY
|新股買賣
|叡揚資訊
|12/11(五)
|法說會
|永記
|新股買賣
|耀登