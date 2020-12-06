全球半導體撿槍？謝金河曝得它得天下

美股4日再創新高，其中道瓊重返3萬大關、攻上30218點，邁向新的里程碑，而台股也站穩「萬四」，企業市值跟著大洗牌。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，全球半導體製造供應鏈因美中科技冷戰而炙手可熱，幾乎可以說是「得晶圓得天下」。

謝金河5日在臉書發文指出，這一周美國股市收盤，六大指數中，漲幅最大的是費城半導體指數，4日大漲2.83%，創下2793.74的天價，在3月疫情來襲的時候，費城半導體指數一度跌至1233.97，今年的漲幅超過一倍。他說，在美中科技冷戰中，全球半導體製造供應鏈炙手可熱，幾乎可以用「得晶圓得天下」來形容。

他認為，這幾天聯電，華邦，南亞科技股價都大幅上漲，4日台灣在美國掛牌的ADR威力更驚人，Tsmc上漲4.25%，收盤103.73美元，如果轉換成台積電的股價，每股值591元，更可怕的是聯電ADR大漲14.45%，創下8.96美元高價，還有今年UMC的ADR，從1.64美元飆升到8.96美元，已到了難以想像的地步。除此之外，封測的日月光也漲3.42%，大家不太熟悉的南茂(Imos)大漲7.82%，IC設計的慧榮也上漲5.14%⋯⋯。

謝金河分析，台灣在美國掛牌的ADR漲不停，對下周的台股又有推升的作用，下周、9日力積電即將掛牌上興櫃，又將掀起半導體產業的另一股比價狂熱。這個禮拜，他請力積電董事長黃崇仁上電視現身說法，關於2012年DRAM的慘況。當年茂德，爾必達等全都倒了，力晶半導體也不支，黃崇仁把瑞晶賣給美光，保住力晶，但力晶半導體股票下市，很多小股東對黃崇仁十分不諒解，這次力積電重新上市，他跟黃董事長說，務必以小股東為念。

他補充，這次半導體產業的榮景，先是之前寒徹骨的殺戮，到了2016至2019年，中國以國家補貼方式強攻半導體，全世界都不敢擴廠，如今美國制裁中芯造成更大失衡，台灣的半導體製造變得炙手可熱，股價也出現前所未有的飆升。

最後，謝金河也強調，過去台灣看Intel仰之彌高，如今台積電遠遠超過Intel，這次台灣半導體廠股價大漲，實力更加鞏固，下一步像環球晶一般，更有併購全球大廠的實力！

文章來源：謝金河臉書