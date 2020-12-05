臺灣智慧農業週 APAB牽線 拓農業生技商機

2020年全球產業供應鏈受到疫情的全面性影響，台灣農業面臨供應鏈重組的危機，但也是轉機的關鍵時刻。為此，科技部委託中研院進行「農業生技研發成果鏈結產學合作計畫」，計畫主持人、中央研究院吳金洌客座講座指出，推動新農業與世界發展趨勢不謀而和，簡言之，農業須成為一個「可獲利又可永續的產業」，具體而言，生技（BIO）與資通訊（ICT）的跨域合作是發展的方向。

吳金洌建議政府把握機會，透過業界合作讓台灣農業生技產業發光發熱，尤其應配合5+2的新農業政策，發展台灣農業生技特色。以臺灣高科技業，配合農業生技產業的完整供應鏈和技術投入，將創造產業的新契機。

台灣智慧農業週由科技部補助的農業生技分析與促進辦公室（APAB）推動，於12月3～5日於南港世貿展覽館主辦三天業界商洽會，吳金洌邀請18家國內知名農業生物科技公司一同參與，包括帝霖、利統生技、台建生技、台灣利得、綠品生技、禾生科技、炬銨生技、京冠生技、酪多精生技、永鴻生技、風行海洋、峰漁公司、瑞寶基因、地天泰、正鴻農業生技、汎鍶科藝、大自然農業、昕創生醫等公司，安排國內業者與其他的19家國內外業者，進行30場次商洽媒合，藉此面對面洽商作法，增加企業互相合作、串聯上下游的關係及機會。

全球農業生技產品包括：飼料添加物、植物種苗、動物疫苗、生物農藥與生物肥料及動物疾病檢測等，此時更是把握機會，搶進全球供應鏈重組位置的好時機，APAB透過業界間的整合，聚集更豐沛的資源能量，為國內農業生技相關企業主的後盾，協助雙方增進合作效益，走向世界。