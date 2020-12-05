11/28-12/4國內外焦點：國稅局出手查炒房

國內

財政部出手打炒房！賦稅署長許慈美2日指出，自今年12月1日起，全台五區國稅局啟動三大查核炒房專案，鎖定房市交易熱區，啟動至少為期一年專案查核，導正炒房歪風……

晶圓代工龍頭台積電日前舉行3奈米晶圓廠上樑典禮，董事長劉德音表示，11月24日是一個重要的里程碑，代表台積電朝3奈米製程量產的目標又邁進一大步……

30日加權指數挑戰「萬四」失利，終場大跌144點以13,722點作收，成交值則攀升至4,096億元天量。法人指出，台灣錢淹腳目時代再起，台股天量後必有天價可期……

11月房市熱度爆表，六都11月買賣移轉2.46萬棟，月增12.9％、年增24.9％，繼今年7月、9月後，再攀房地合一稅以來單月新高，目前房市買氣沒有退燒跡象……

保險局長施瓊華近日與保險業者開會，大致上敲定新六不規範，僅在立即投資條款上，請壽險公會再評估提供的必要性及可能因此條款承擔的風險，這部分暫未完全拍板……

國外

美國製藥大廠輝瑞與德國生技公司BioNTech（BNT） 研發的新冠疫苗2日獲得英國政府緊急使用授權，此舉不僅令英國成為首個授權新冠疫苗使用的西方國家，更為疫苗研發速度立下重大里程碑……

新冠肺炎疫苗研發傳捷報刺激市場樂觀情緒，加上中國大陸經濟數據強勁推動投資人湧進匯市和股市，市場對美元和黃金等避險資產的需求減弱……

美國準總統拜登明年初將宣誓就職，如何提振飽受新冠肺炎疫情衝擊的經濟為新政府施政首要任務。拜登已選定拚經濟的財經內閣，成員清一色為自由派中間路線的經濟專家……

美國眾議院於美東時間2日全票通過「外國公司問責法」法案，雖然該法案適用於所有在美上市的外國企業，但多半被視為直指中資企業……

高通2日證實，已在4G等產品取得美國政府許可，但5G產品則尚未獲得許可。另外，高通也期待未來與從華為體系剝離出的新榮耀進行合作……