上銀11月營收16個月高點 下季傳動元件看漲

傳動元件大廠上銀自結11月合併營收新台幣20.45億元，創16個月來高點。法人估上銀第4季業績力拚季增，今年每股純益有機會超過6元，最快明年首季傳動元件價格可上漲。

上銀自結11月合併營收20.45億元，較10月19.77億元微增3.43%，比去年同期12.78億元大增59.93%。法人指出，上銀11月營收是2019年8月以來高點。

11月營收回溫，上銀表示主要是美中貿易戰及COVID-19肺炎影響趨緩，市場需求逐漸恢復正常。

上銀累計今年前11月合併營收191.37億元，較去年同期188.81億元微增1.36%，符合公司預期前11月營收較去年同期轉正。

上銀集團總裁卓永財日前表示，產能從11月起滿載，12月出貨情況預估優於去年同期，明年元旦期間接單情況佳，農曆春節也要加班趕工。

展望明年，卓永財預期明年產業表現可望優於今年，明年第2季開始上銀營運可望轉佳，明年半導體設備和5G應用拉貨可期。

觀察傳動元件市況，本土法人指出，滾珠螺桿供給吃緊，交貨期從原先的1個月到1.5個月延長到2個月以上；線性傳動元件出貨持穩，中國大陸訂單可穩健到今年底。

法人預估，上銀第4季業績可從原先預期的季減個位數百分點，提升到小幅季減1%之內或是持平、力拚季增，單季業績可超過新台幣58.5億元，毛利率可站上28%，力拚與第3季28.42%持平，單季稅後淨利可超過6.2億元，每股純益逼近1.9元。

觀察今年，法人預估上銀今年業績可接近210億元，年增約4%，毛利率落在27.5%到28%區間，營益率可超過9%，稅後獲利可逼近20億元，每股純益可超過6元。

展望明年第1季，法人指出工業自動化訂單能見度改善，上升週期估可延續到明年，有機會帶動明年第1季傳動元件需求回溫，價格最快明年首季可上漲。

法人估上銀明年第1季業績可超過54億元，較今年首季大增5成，單季毛利率有機會站上28.5%，稅後淨利可超過4.7億元，每股純益超過1.4元，表現可望淡季不淡。